James Webb, Jüpiter ve uyduları aynı karede yakaladı

NASA, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve Kanada Uzay Ajansı (CSA)‘nın 30 yıllık çalışması olan James Webb Uzay Teleskobu, geçtiğimiz günlerde ilk renkli fotoğrafları paylaştı. 10 milyar dolar harcayarak geliştirilen teleskop, evrenin büyüleyici görüntülerini fotoğraflamaya devam ediyor. Son olarak NASA, James Webb, Jüpiter fotoğrafını paylaştı.

NASA, test görüntülerinden bazılarını yayınladı

NASA’nın 25 Aralık 2021’de uzaya fırlatmış olduğu James Webb Uzay Teleskobu, ilk renkli fotoğraflarla gündeme oturdu. Ancak James Webb, bu görsellerden önce birçok test görüntüsü çekti. Bugün de NASA, o görüntülerden bazılarını yayınladı. Uzay ajansının paylaştığı fotoğraflar, ekipman testi aşamasında çekildi.

Paylaşılan ilk fotoğraf, James Webb Uzay Teleskobu’nun NIRCam (Yakın Kızılötesi Kamera) aracıyla çekildi. Bu görüntüde, Jüpiter’i saran çizgilerin yanı sıra bilindik yuvar lak lekeyi de parlak şekilde görüyoruz. Bu lekenin, tüm Dünya’yı yutabilecek bir boyutta olduğunu hatırlatmakta fayda var. Fotoğrafın sol kısmında ise Europa uydusu yer alıyor.

Diğer fotoğrafta ise iki farklı görsel görüyoruz. İki görselde de Jüpiter ve Europa’nın yanı sıra Thebe ve Metis uydularını görmek mümkün. Bu iki görsel, farklı uzunlukta dalga boylarına sahip. Sol tarafta olan görüntü, kısa uzunluktaki dalga boyu ölçümünü gösteriyor. Sağ taraftaki görüntü ise uzun uzunluktaki dalga boyuna yer veriyor.

Bunun yanı sıra sol taraftaki fotoğraf 2.12 mikron filtreyle, sağ taraftaki ise 3.23 mikron filtreyle çekildi. Aynı zamanda uzay ajansı, birkaç astreoid gözlemleme şansını elde etti. Böylece yeni teleskobun uzaydaki nesnelerin hareketini izleme işlevine sahip olduğunu da söyledi. Aşağıda yer alan hareketli resimde de James Webb, 6481 Tenzing asteroidini takip ediyor.

NASA’nın Goddard Uzay Uçuş Merkezi’ndeki gezegen bilimi proje bilimcisi yardımcısı Stefanie Milam bir açıklama yaptı. “Her şeyi bu kadar net gördüğümüze ve ne kadar parlak olduklarına inanamadım. Güneş sistemimizde bu tür nesneleri gözlemlemek için sahip olduğumuz yetenek ve fırsatı düşünmek gerçekten heyecan verici.”