James Webb paylaştı: Mars'tan ilk görüntüler

İnsanlığın şimdiye kadar uzaya gönderdiği en gelişmiş uzay teleskobu yine bir ilke imza attı. James Webb, Mars'tan çektiği ilk görüntüleri paylaştı dahası bulgular gezegenin yapısına ilişkin yeni detaylar ortaya çıkardı.

ames Webb Uzay Teleskobu, Güneş Sistemi gezegenlerinin ilk resimlerini çekmeye devam ediyor. NASA ve ESA, 5 Eylül'de çekilen ve gezegenin atmosferine dair yeni bilgiler sunan Mars'ın ilk görüntülerini paylaştı. Yakın kızılötesi kameradan gelen veriler şimdiden birkaç yeni bilgi sunuyor.

TÜM GEZEGENİ GÖREBİLİRİZ

Mars’ın kızılötesi görüntüleri, gezegenin yüzey özelliklerini gösteriyor. Bu konuyla ilgili olarak NASA'dan Giuliano Liuzzi ve Space.com, havzanın daha düşük bölgelerinde daha yüksek hava basıncının termal emisyonları bastırdığını belirtti.

NASA’dan Liuzzi ayrıca,"Bu inanılmaz çözünürlüğü görebiliyoruz, kızılötesinde bir uzay teleskobunun kırınım sınırına sahibiz, bu harika. Tüm gezegeni görebiliriz” dedi.

HAVA DURUMU MODELLERİNİ YAKALAYABİLİR

Mars, James Webb teleskobunun görebildiği en parlak nesnelerden biri olduğu için tam bir gezegen görüntüsü yakalanamadı bu yüzden araştırmacılar kısa pozlamalar aldı ve bulguları analiz etmek için özel teknikler kullandı.

James Webb, gökbilimcilerin Mars hava durumu modelleri, toz fırtınaları ve hatta gezegenin mevsimlerinin neden olduğu değişiklikler gibi kısa vadeli olayları incelemek için ihtiyaç duyduğu uzaysal çözünürlükle görüntüleri ve spektrumları yakalayabildi. Buna ek olarak, Webb teleskobu Mars günü boyunca gündüz, gün batımı ve gece olmak üzere tek bir gözlemde farklı zamanlarda meydana gelen olayları yakalayabilir.