  • BIST 3.277,50
  • Altın 982.885
  • Dolar 18.3038
  • Euro 18.1558
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKA5 Maddeye Dikkat!

James Webb paylaştı: Mars'tan ilk görüntüler

» »
İnsanlığın şimdiye kadar uzaya gönderdiği en gelişmiş uzay teleskobu yine bir ilke imza attı. James Webb, Mars'tan çektiği ilk görüntüleri paylaştı dahası bulgular gezegenin yapısına ilişkin yeni detaylar ortaya çıkardı.
James Webb paylaştı: Mars'tan ilk görüntüler

ames Webb Uzay Teleskobu, Güneş Sistemi gezegenlerinin ilk resimlerini çekmeye devam ediyor. NASA ve ESA, 5 Eylül'de çekilen ve gezegenin atmosferine dair yeni bilgiler sunan Mars'ın ilk görüntülerini paylaştı. Yakın kızılötesi kameradan gelen veriler şimdiden birkaç yeni bilgi sunuyor.

TÜM GEZEGENİ GÖREBİLİRİZ

Mars’ın kızılötesi görüntüleri, gezegenin yüzey özelliklerini gösteriyor. Bu konuyla ilgili olarak NASA'dan Giuliano Liuzzi ve Space.com, havzanın daha düşük bölgelerinde daha yüksek hava basıncının termal emisyonları bastırdığını belirtti. 

NASA’dan Liuzzi ayrıca,"Bu inanılmaz çözünürlüğü görebiliyoruz, kızılötesinde bir uzay teleskobunun kırınım sınırına sahibiz, bu harika. Tüm gezegeni görebiliriz” dedi.

HAVA DURUMU MODELLERİNİ YAKALAYABİLİR 

Mars, James Webb teleskobunun görebildiği en parlak nesnelerden biri olduğu için tam bir gezegen görüntüsü yakalanamadı bu yüzden araştırmacılar kısa pozlamalar aldı ve bulguları analiz etmek için özel teknikler kullandı.

James Webb, gökbilimcilerin Mars hava durumu modelleri, toz fırtınaları ve hatta gezegenin mevsimlerinin neden olduğu değişiklikler gibi kısa vadeli olayları incelemek için ihtiyaç duyduğu uzaysal çözünürlükle görüntüleri ve spektrumları yakalayabildi. Buna ek olarak, Webb teleskobu Mars günü boyunca gündüz, gün batımı ve gece olmak üzere  tek bir gözlemde farklı zamanlarda meydana gelen olayları yakalayabilir.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İşte en çok aldatan 4 burç!20 Eylül 2022 Salı 09:15
  • Yetişkinler Kendilerini Neden Çocuk Gibi Görürler?19 Eylül 2022 Pazartesi 13:58
  • Günlük burç yorumları (19 Eylül 2022)19 Eylül 2022 Pazartesi 09:42
  • Bilim insanları açıkladı: Çizgi filmler travmaları iyileştiriyor18 Eylül 2022 Pazar 14:45
  • Kör kahin Baba Vanga’nın, Kral III. Charles hakkındaki kehaneti ortaya çıktı17 Eylül 2022 Cumartesi 22:34
  • Dünyanın en eski kalbi 380 milyon yıllık bir fosilde keşfedildi17 Eylül 2022 Cumartesi 21:30
  • Araştırma: Hızlı yürümek adım saymaktan daha faydalı17 Eylül 2022 Cumartesi 20:58
  • Bilim en iyi yöntemi buldu: Ağlayan bebek nasıl yatıştırılır?17 Eylül 2022 Cumartesi 19:57
  • Yardım isteme konusunda çekingen, yardım etme konusunda sanılandan daha hevesliyiz17 Eylül 2022 Cumartesi 18:56
  • Bilim insanları açıkladı: Disney çizgi filmleri travmaları iyileştiriyor17 Eylül 2022 Cumartesi 12:50
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti