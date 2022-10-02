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James Webb Teleskobu evrenin en eski yıldızlarına ve galaksilerine ışık tutuyor

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ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) uzaya fırlattığı James Webb Uzay Teleskobu'nun 11 Temmuz'da paylaştığı ilk görüntü, evrenin en eski yıldızlarını ve galaksilerini ortaya çıkarıyor.
James Webb Teleskobu evrenin en eski yıldızlarına ve galaksilerine ışık tutuyor

Toronto Üniversitesindeki Dunlap Astronomi ve Astrofizik Enstitüsünden bilim insanları, 11 Temmuz'da NASA tarafından paylaşılan, uzayın derinliklerini gösteren ilk tam renkli fotoğrafı üzerinde bir çalışma başlattı.

Bugüne kadar evrendeki galaksilere ilişkin çekilen en derin ve net fotoğraf olma özelliği taşıyan görüntüde, bilim insanları dokuz milyar ışık yılı uzaklıktaki "Kıvılcım Galaksisi" olarak adlandırdıkları bölgeye odaklandı.

Uzmanlar, çalışmada, şimdiye kadar görülen en uzak küresel yıldız kümelerinin tespit edildiğini aktardı.

Söz konusu küresel yıldız kümelerinden bazılarının, evrendeki ilk ve en eski yıldızlar olabilecek milyonlarca yıldız barındıran gruplardan olduklarına işaret ediliyor.

Bunun yanı sıra parlayan nesnelerden 12'sini inceleyen uzmanlar, nesnelerin 5'inin sadece küresel yıldız kümelerinden olmadığını, aynı zamanda bilinen en eski yıldızlar olabileceğini kaydetti.

Çalışmanın ortak yazarı Lamiya Mowla yaptığı açıklamada, teleskobun ilk yıldız oluşum zamanına ayrıntılı bir şekilde ışık tuttuğunu belirtti.

Mowla, "James Webb Uzay Teleskobu ilk yıldızları, ilk galaksileri bulmak, evrendeki kimyasal öğeler ve yaşamın yapı taşları gibi karmaşıklığın kökenlerini anlamamıza yardımcı olmak için inşa edildi." ifadelerini kullandı.

Çalışmanın ayrıntıları "The Astrophysical Journal" astronomi dergisinde yayımlandı.

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