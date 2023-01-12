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James Webb teleskobu ilk gezegenini keşfetti

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Yaklaşık bir yıl önce uzaya gönderilen James Webb teleskobu birçok yeni keşfe imza attı ve şimdi başarılarına bir yenisini daha ekleyebilir.
James Webb teleskobu ilk gezegenini keşfetti

Dünyanın en büyük teleskopu bir gezegen keşfetti ve bu gezegen dünyaya çok benzer gibi görünüyor.

Bilim insanları, bu yeni gezegenle ilgili daha çok şey bulmak için gelecekte yeni gözlemler yapmayı planlıyor.

Bilim insanları ne buldu?

Kayalıklı gezegene LHS 475 b ismi bulundu ve 41 ışık yılı uzaklıktaki Octans takım yıldızında bulunuyor.

Gezegen ilk olarak NASA uyduları tarafından fark edilse de, gezegeni ilk olarak gören ve varlığını teyit eden James Webb teleskopu oldu.

Gezegen daha yeni keşfedildiğinden, LHS 575 b hakkında bilinmeyen çok şey var, ancak uzmanlar gezegenle ilgili ilk ayrıntıları doğruladı.

Gezegen, küçük, kayalıklı ve dünyayla neredeyse aynı boyutlarda. Ayrıca gezegenimizden birkaç yüz derece daha sıcak.

Uzmanlar hala gezegenin bir atmosferi olup olmadığını bulmaya çalışıyor, ancak Satürn’ün uydusu Titan gibi kalın bir metan atmosferi olmadığından eminler.

Bilim insanları bu yeni keşiften heyecan duyuyor ve büyük teleskopun gelecekte birçok yeni gezegen bulmasını bekliyorlar.

NASA Direktörü Mark Clampin “Dünya boyutlarındaki bu yeni kayalıklı gezegenden alınan ilk gözlem sonuçları, Webb ile birçok kayalıklı gezegenin atmosferlerinin incelenmesinin kapılarını açabilir" dedi ve ekledi:

"Webb güneş sistemimizin dışındaki dünya benzeri gezegenlere bizi daha da yakınlaştırıyor ve misyonu yeni başladı."

Uzmanlar, yeni gezegenle ilgili daha fazla bilgi elde etmeyi umuyor ve yeni gözlemlerin bu yaz aylarında yapılması umuluyor.

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