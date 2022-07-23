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James Webb teleskobuyla milyonlarca galaksi keşfedildi

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Evrenin ilk zamanlarında, içinde bulunduğumuz Samanyolu’na benzer disk şeklindeki galaksilerin sayısının tahmin edilenden 10 kat fazla olduğu ortaya çıktı.
James Webb teleskobuyla milyonlarca galaksi keşfedildi

Bilim insanları bunu, James Webb Teleskobu’nun gönderdiği ilk görüntülerden birini analiz ederek tespit etti.

Araştırmanın yazarlarından Prof. Christopher Conselice, NASA’nın göreve yeni başlayan bu teleskobunun “evrenin gençliğini görüntüleyebildiğini” söylüyor.

BBC’ye konuşan Manchester Üniverstesi’nden Prof. Conselice, yeni verilerin bu yapıların nasıl olrtaya çıktığına dair anlayışımızı güçlendirebileceğini aktarıyor:

“Samanyolu bir disk galaksisi. 2,5 milyon ışık yılı uzaklıktaki en yakın komşumuz olan Andromeda da öyle.

“Evrendeki galaksilerin dörtte üçü disk şeklinde. Bunların evrenin daha sonraki dönemlerinde ortaya çıktığını sanıyorduk fakat ilk dönemlerinde de bugüne kadarki tahminlerin 10 katı kadar disk galaksisi olduğunu gördük.”

James Webb Teleskobu, 6,5 metre genişliğindeki altın aynası ve güçlü sensörleriyle önceki teleskoplardan çok daha uzağı, 13,2 milyar ışık yılı uzaklıktan gelen ışıkları tespit edebiliyor.

Işıkların Dünya’ya ulaşması 13,2 milyar ışık yılı sürmesi, 13,8 milyar yaşında olduğu düşünülen evrenin oluşumundan 600 milyon yıl sonraki halini görmemiz anlamına geliyor.

Prof. Conselice “Hubble’ın göremediği şeyleri görebileceğimizi biliyorduk. Fakat gördüklerimiz, bugüne kadar bildiklerimizi de değiştirdi” diyor:

“Kökenlerimizi anlamak için kavramamızın şart olduğu olguları görüyoruz.

“Bu, Galileo’nun teleskobundan bu yana en önemli teleskop olabilir.”

James Webb teleskobu ABD, Avrupa ve Kanada uzay ajanslarının ortak çabasıyla geliştirildi.

Teleskop ekibinin liderliği ise ABD’nin uzay ajansı NASA’da.

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