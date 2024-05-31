James Webb Uzay Teleskobu bilinen en uzak galaksiyi yakaladı

James Webb Uzay Teleskobu (JWST) Kozmik Şafak olarak tanımlanan dönemde oluşan, bilinen en uzak galaksiyi görüntüledi.

NASA, basın açıklamasında "Kozmik Şafak"ın, büyük patlamadan sonraki ilk birkaç yüz milyon yıl içinde, ilk galaksilerin doğduğu dönem olduğunu söyledi.

Uluslararası gökbilimcilerden oluşan bir ekip, JWST Gelişmiş Derin Galaksi Dışı Araştırma (JAMES) programının bir parçası olarak galaksileri gözlemlemek için Ekim 2023 ve Ocak 2024'te Webb teleskopunu kullandı.

Bu dönemde ekip, büyük patlamadan yalnızca 290 milyon yıl sonra, NASA'nın rekor kıran galaksi olarak adlandırdığı galaksinin spektrumunu topladı.

Galaksinin çapı bin 600 ışık yılından fazla

Ekibin iki astronomu, İtalya'daki Scuola Normale Superiore'den Stefano Carniani ve Arizona, Tucson'daki Arizona Üniversitesi'nden Kevin Hainline, Ocak 2024'te Webb’in Yakın Kızılötesi Spektrografı (NIRSpec) ile JADES-GS-z14-0 olarak bilinen galaksiyi yaklaşık 10 saat boyunca gözlemlediklerini NASA'ya bildirdi.

Galaksinin çapının bin 600 ışık yılından fazla olduğu tahmin ediliyor ve ışığın, büyüyen bir süper kütleli kara deliğin yayılımından değil, genç yıldızlardan geldiği düşünülüyor.

Yıldız ışığı ayrıca galaksinin Güneş'in kütlesinin birkaç yüz milyon katı olduğunu gösteriyor, bu da galaksinin 300 milyon yıldan kısa bir sürede nasıl bu kadar parlak ve kütleli bir hale gelebildiğine dair daha fazla gizem yaratıyor.