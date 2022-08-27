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James Webb Uzay Teleskobu bir ötegezegende ilk kez karbondioksit tespit etti

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ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) 25 Aralık 2021’de uzaya fırlattığı James Webb Uzay Teleskobu, güneş sisteminin dışındaki bir gezegenin atmosferinde, ilk kez karbondioksit tespit etti.
James Webb Uzay Teleskobu bir ötegezegende ilk kez karbondioksit tespit etti
Fotoğraf: AA

New Scientist’in haberine göre, güneş sisteminin dışında yer alan bir ötegezegende ilk kez karbondioksit bulunması, uzak gezegenin gizemlerine dair ipuçlarını ortaya çıkardı.

California Üniversitesi’nden Natalie Batalha ve 100’den fazla araştırmacıdan oluşan bir ekip, James Webb verilerini inceledi.

İncelemelerin sonunda, güneş sisteminin dışında yer alan ve 700 ışık yılı uzaklıktaki WASP-39b adlı ötegezegenin atmosferinde karbondioksit olduğu ortaya çıktı.

Araştırmacılar, söz konusu ötegezegenin atmosferini ayrıntılı incelemenin, WASP-39b’nin oluşumu gibi pek çok detayı ortaya çıkarabileceğini değerlendiriyor.

California Üniversitesi’nden Natalie Batalha ve 100’den fazla araştırmacıdan oluşan bir ekip, James Webb verilerini inceledi.

İncelemelerin sonunda, güneş sisteminin dışında yer alan ve 700 ışık yılı uzaklıktaki WASP-39b adlı ötegezegenin atmosferinde karbondioksit olduğu ortaya çıktı.

Araştırmacılar, söz konusu ötegezegenin atmosferini ayrıntılı incelemenin, WASP-39b’nin oluşumu gibi pek çok detayı ortaya çıkarabileceğini değerlendiriyor.

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