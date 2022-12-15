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James Webb Uzay Teleskobu “pırlanta” gibi parlayan yeni bir galaksi görüntüledi

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Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) James Webb Uzay Teleskobu, uzayda daha önce hiç görülmemiş bir galaksiyi görüntüledi.
James Webb Uzay Teleskobu “pırlanta” gibi parlayan yeni bir galaksi görüntüledi

CNN’in haberine göre, teleskobun yeni görüntüsü, Yeniden İyonlaşma ve Mercekleme Bilimi için Samanyolu Dışı Alanlar (PEARLS) adlı gözlem programının bir parçası olarak çekildi.

PEARLS kapsamında James Webb’den çekilen fotoğrafla, “pırlanta” gibi parlayan yeni bir galaksi görüntülendi. Fotoğrafın, evrenin ilk “görülebilen en sönük gök cisminin” ve “en geniş alanının” yakalandığı görüntülerinden biri olduğu belirtildi.

SEKİZ FARKLI KIZILÖTESİ IŞIK RENGİ KULLANILDI

Uzayın Kuzey Ekliptik Kutbu isimli bir kısmına odaklanan James Webb teleskobu, çıplak gözle görülebilenden 1 milyar kat daha sönük olan gök cisimlerini görüntülemek için sekiz farklı yakın kızılötesi ışık rengi kullandı.

Araştırmacılar, görüntüyü netleştirmek için James Webb verilerini Hubble Uzay Teleskobu tarafından yakalanan üç renk ultraviyole ve görünür ışıkla birleştirdi. Görüntünün, program tamamlandığında, halihazırda çekilen kısmına göre 4 kat daha büyük olması bekleniyor.

PEARLS programının baş araştırmacısı ve çalışmanın yazarı Rogier Windhorst, açıklamasında, “Keşfedilen alan James Webb ile yılda 365 gün gözlemlenebilir olacak şekilde tasarlandı, bu nedenle zaman alanı, kapsanan bölge ve ulaşılan derinlik ancak zamanla daha iyi hale gelecektir.” ifadesini kullandı. Görüntüye ilişkin araştırma, 14 Aralık’ta The Astronomical Journal adlı akademik dergide yayımlandı. 

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