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James Webb Uzay Teleskobu “Tarantula Bulutsusu”nu detaylı görüntüledi

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ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) 25 Aralık 2021’de uzaya fırlattığı James Webb Uzay Teleskobu bu kez de “Tarantula Bulutsusu”nu detaylı görüntüledi.
James Webb Uzay Teleskobu “Tarantula Bulutsusu”nu detaylı görüntüledi

NASA, dünyadan 160 bin ışık yılı uzaklıktaki “30 Doradus” adıyla da bilinen Tarantula Bulutsusu’nun görüntülerini internet sitesinde paylaştı.

Samanyolu Galaksisi yakınlarındaki en parlak gök cismi olan, en sıcak ve en büyük kütleli yıldızlara sahip Tarantula Bulutsusu’nun görüntüsü, teleskobun Near-Infrared kamerası (NIRCam) aracılığıyla kaydedildi.

NASA, teleskobun NIRCam kamerası sayesinde bulutsudaki kozmik toz yüzünden daha önce görülmemiş on binlerce genç yıldızın incelendiğini belirtti.

Gökbilimcilerin ilgi gösterdiği bu bulutsunun kimyasal yapısı Büyük Patlama’dan yaklaşık 2-3 milyar yıl sonra galaksilerin büyük bir hızla yıldız oluşturduğu bölgelere benzetiliyor. Uzmanlar, bunu “kozmik öğlen” olarak adlandırıyor.

Tarantula Bulutsusu, Büyük Macellan Bulutu içerisindeki bir H II bölgesinde yer alıyor.

İlk başta bir yıldız olarak kayıtlara geçen “30 Doradus”, 1751 yılında Nicolas Louis de Lacaille tarafından bulutsu olarak tanımlandı.

Aralık 2021’de fırlatıldı

NASA, 25 Aralık 2021’de dünyanın en büyük ve en gelişmiş uzay teleskobu James Webb’i uzaya fırlatmıştı.

NASA’nın Avrupa ve Kanada uzay ajanslarıyla ortak çalışmasının ürünü olan James Webb, bugüne kadar yapılmış en büyük ve güçlü ancak 31 yaşında olan, çalışma ömrünün sonuna yaklaşan Hubble Uzay Teleskobu’nun halefi görülüyor.

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