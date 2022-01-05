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James Webb Uzay Teleskobu’nun Güneş Kalkanları Tamamen Açıldı

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ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) 25 Aralık Cumartesi günü uzaya fırlattığı, James Webb Uzay Teleskobu'nun güneş kalkanları tamamen açıldı.
James Webb Uzay Teleskobu’nun Güneş Kalkanları Tamamen Açıldı

NASA’dan yapılan açıklamada, teleskobun 21 metre uzunluğunda, uçurtma şeklindeki 5 katmanlı güneş kalkanlarının iki gün süren açılımının tamamlandığı belirtildi.

Güneş kalkanları, sağladığı 1 milyon güneş koruma faktörüyle James Webb’in aletlerinin gölgede kalarak uzak noktalardan gelen zayıf kızılötesi sinyalleri algılamasını sağlayacak.

Dünya’dan yaklaşık 1,6 milyon kilometre mesafedeki yörüngesine 1 ay içerisinde yerleşmesi beklenen teleskobun uzay yolculuğunda bir sonraki adım, en büyüğü 6,5 metre genişliğindeki aynalarının gelecek haftaya kadar açılması olacak.

James Webb Uzay Teleskobu’nun 13,5 milyar yıl önceki Büyük Patlama’dan sonra ilk oluşan yıldızların ışığını yakalayarak evrenin tarihinin tüm aşamalarını incelemesi amaçlanıyor.

NASA'nın Avrupa ve Kanada uzay ajanslarıyla ortak çalışmasının ürünü olan Webb, bugüne kadar yapılmış en büyük ve güçlü ancak 31 yaşında olan, çalışma ömrünün sonuna yaklaşan Hubble Uzay Teleskobu'nun halefi olarak görülüyor.

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