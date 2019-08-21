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Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin: Dağlar teröristlerden tamamen temizlenmiş durumda

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Çetin'in komutasında yürütülen 'Kıran Operasyonu' devam ediyor
Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin: Dağlar teröristlerden tamamen temizlenmiş durumda

Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin,  "Dağlar teröristlerden tamamen temizlenmiş durumda. Dağlarda kalan unsurlar varsa en kısa zamanda temizleyeceğiz" dedi. 

Van, Hakkâri ve Şırnak il jandarma komutanlıklarının katılımıyla, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin’in emir ve komutasında başlatılan Kıran Operasyonu devam ediyor. Jandarma, emniyet birimleri ve güvenlik korucularının katılımıyla 3 ilin kırsal bölgelerinde sürdürülen operasyon kapsamında Van’a gelen Çetin, operasyona katılan birlikleri denetledi, komutanlardan bilgi aldı. Çetin, üç ildeki operasyonun 129 tim ve 14 taburla gerçekleştirildiğini belirtti.

Çetin, “Ülkemizde vatandaşlarımızın, milletimizin güvenliğini kalıcı olarak tesis edeceğiz. Dağlar teröristlerden tamamen temizlenmiş durumda. Kalan unsurlar varsa en kısa zamanda temizleyeceğiz. Bayrağımızın sonsuza kadar dalgalanması için hep birlikte çalışıyoruz. En kısa zamanda bu bölge, tamamen teröristlerden arındırılarak, yaylalar serbest olacak, köylerimizde herkes bağını, bahçesini rahatça ekip, biçecek. Ülkemizin gelişmesi, zenginleşmesi için var gücümüzle çalışacağız. Yüce milletimizin desteği ve hayırlı dualarıyla, 82 milyonun bize verdiği güven ve itimatla gücümüze güç katarak, mücadelemize ebediyen devam edeceğiz.” ifadesini kullandı.

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