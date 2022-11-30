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Jane Austen tüm zamanların en büyük yazarı seçildi

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İngiltere'de yapılan bir araştırmada tüm zamanların en iyi yazarı olarak Jane Austen seçildi. Austen'ı, ikinci sırada yer alan JK Rowling takip etti. Shakespeare'in dördüncü sırada olması ise dikkat çekti.
Jane Austen tüm zamanların en büyük yazarı seçildi

Jane Austen, JK Rowling, Shakespeare, Roald Dahl, Terry Pratchett ve daha pek çok yazar son yapılan bir araştırmada bir bir sıralandılar.

Amazon Books’un Amazon Books tarafından yapılan bir çalışmada İngiltere’deki okuyucuların en favori yazarları belirlendi. Listenin ilk sırasında ise Emma, Gurur ve Önyargı, Mansfield Park gibi birbirinden ünlü romana imza atan Jane Austen ilk sırada yer aldı.

1775’te Hampshire’da doğan Austen, 1811’de ilk romanı Sense And Sensibility’i (ülkemizde Sağduyu ve Duyarlılık, Kül ve Ateş, Akıl ve Tutku, Akıl ve Mantık gibi farklı isimlerle yayınlandı) yayınlamadan önce 11 yaşında şiirler ve kısa öyküler yazmaya başladı. İlk kitabınıda Pride And Prejudice (Aşk ve Gurur), Mansfield Park, Emma gibi her biri okuyucular tarafından çok beğenilen eserler izledi.

HARRY POTTER YAZARI İKİNCİ SIRADA

Austen şimdi, Amazon Books’un İngiltere’de yaptığı ankette yüzde 44 oy oranıyla en çok beğenilen yazar oldu. Çoktan seçmeli ankette yüzde 43 oyla ikinci sırada ise, 500 milyon kitap satışıyla Harry Potter serisinin yaratıcısı JK Rowling yer alıyor.

Üçüncü sırada ise Matilda ve Charlie’nin Çikolata Fabrikası gibi eserleriyle çocukların vazgeçilmez tercihi Roald Dahl yer alıyor. Listelerin en başında yer aldığını görmeye alışkın olduğumuz Shakespeare ise dördüncü sırada yer alarak dikkat çekiyor.

Amazon Books tarafından yaptırılan çalışmanın sonuçlarında George Orwell, JRR Tolkien, Terry Pratchett, Thomas Hardy ve Mary Shelley de yer alıyor.

ARAŞTIRMAYA GÖRE EN İYİ YAZARLAR:

  1. Jane Austen
  2. JK Rowling
  3. Roald Dahl
  4. Shakespeare
  5. George Orwell
  6. JRR Tolkien
  7. Arthur Conan Doyle
  8. CS Lewis
  9. Charlotte Bronte
  10. Emily Bronte
  11. Terry Pratchett
  12. Thomas Hardy
  13. Mary Shelley
  14. John Le Carre
  15. Virginia Woolf
  16. PG Wodehouse
  17. Graham Greene
  18. Lee Child
  19. Daniel Defoe
  20. Philip Larkin

Anket, kâr amacı gütmeyen edebiyat kuruluşlarını finanse ederek yeterince temsil edilmeyen sesleri destekleyen Amazon Edebiyat Ortaklığı’nı kutlamak için yapıldı. İki bin Britanyalı üzerinde yapılan araştırmada Birleşik Krallık’ta pek çok hevesli yazar olduğunu ve katılımcıların beşte birinin bir roman yazabileceğine inandığını ortaya çıkardı.

Katılımcıların dörtte biri sürükleyici bir polisiye romanı yazabileceklerini, yüzde 21’i drama yazabileceklerini ve yüzde 19’u bir gün kendi otobiyografilerini yazabileceklerini düşünüyor.

Amazon.co.uk’den Darren Hardy şunları söyledi: “Son araştırmamız, İngiliz yazarların bugünün okuyucuları arasında hâlâ ne kadar sevildiğini gösteriyor.”

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