Japon araştırmacılar, dondurulmuş hücrelerle hayvan klonlamayı başardı

Japon araştırmacılara göre, nesli tükenmekte olan hayvanlar, yok olmaktan kurtarılmak için deri hücreleri kullanılarak klonlanabilir.

Japonya’daki Yamanashi Üniversitesi’nden araştırmacılar, azalan türleri korumak amacıyla embriyoları klonlamak için fare kuyruklarını dondurarak kurutarak bir buluş gerçekleştirdiler.

Daily Star’ın haberine göre, araştırmacılar, fare kuyruklarından elde edilen ve dondurularak kurutulmuş cilt hücrelerini dokuz aya kadar sakladılar.

Dondurarak kurutma işlemi başlangıçta hücreleri öldürdü, ancak bilim insanları ölü hücreleri fare yumurtalarına enjekte ederek embriyoları klonlayabildiler. Deneyin sonunda 75 fare klonlandı.

UCUZ, ALTERNATİF VE GÜVENLİ BİR TEKNİK…

Araştırmacılar, biyoçeşitliliği korumanın temel bir görev olduğunu belirterek, “Burada, dondurularak kurutulmuş somatik hücrelerin sağlıklı, verimli klonlar üretebileceğini gösteriyoruz.”



“Bu teknik alternatif, daha ucuz ve daha güvenli olup sıvı nitrojen içermeyen biyobankacılık çözümlerinin oluşturulması için önemli bir nitelik taşıyor.”

“Bunlardan dokuz dişi ve üç erkek normal farelerle yetiştirildi ve dişilerin hepsinin kendi yavruları oldu. Sağlıklı fare yavruları için başarı oranı yüzde 0,2 ile yüzde 5,4 arasındaydı” açıklamasını yaptılar.