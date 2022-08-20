Japon bankadan dolar/TL tahmini

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) sürpriz faiz indirimi sonrası yabancı kurumların Türk lirasına ilişkin analizleri de gelmeye başladı.

Bu analizlerden birini Japon MUFG Bank yayımladı.

Bloomberg HT'deki habere göre bankanın ekonomistleri gelecek yılın ilk çeyreğinde Dolar/TL 'nin 20 seviyesine çıkacağını öngördü.

Bankanın ekonomistleri faiz indirim kararı sonrasında dolar/TL'deki görece sınırlı hareketin, TCMB'nin politika faizinin mevcut seviyesinin yeterli olduğu yönündeki mesajla ilgili olduğunu belirtti.

Faiz indirim zamanlamasının Avrupa ve ABD'de uzun vadeli tahvil getirilerinin 50-60 baz puan gerilediği bir döneme denk geldiğini vurgulayan ekonomistler bu durumun uzun vadeli getirilerde yükseliş olması halinde dolar/TL kurunda daha büyük hareketler görülmesinin pek de uzun sürmeyeceğine işaret ettiğini ifade etti.

MUFG Bank ekonomistleri Türk lirasının zayıflamaya devam edeceğini belirtirken devasa negatif reel getiriyle Türkiye'nin cari açığının da yükseldiğine dikkat çekti.

Moody's'in Türkiye'nin bütçe açığının daha da kötüleşeceği yönündeki öngörüsüne atıf yapan MUFG Bank ekonomistleri analizlerinde kur korumalı mevduatın bütçe açısından daha maliyetli olacağı değerlendirmesine yer verdi.