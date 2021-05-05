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Japon bilim insanları: Burun ile penis boyu arasında ilişki var

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Japon bilim insanları, burun ile penis boyu arasındaki ilişkiyi inceledi. Araştırmada, iki organın boyu arasında doğru orantılı bir ilişki olduğu belirlendi.
Japon bilim insanları: Burun ile penis boyu arasında ilişki var

Japonya'da yapılan bir araştırmada, büyük burunlu erkeklerin penis boylarının da daha uzun olduğu belirlendi. Kyoto Prefectural Üniversitesi'nin yaptığı araştırmada, penis uzunluğu ile burun boyutları arasındaki ilişki incelendi. Üniversiteden yapılan açıklamada, iki organ arasındaki ilişkiyi ele alan bu çalışmanın dünyada bir ilk olduğu belirtildi. 

Bilim insanları, bağlantıyı belirlemek için kısa süre önce ölen orta yaşlı 126 erkeğin vücutlarını inceledi ve tüm organlarını ölçtü.  Basic and Clinical Andrology Dergisi'nde yayımlanan araştırma sonuçlarına göre, ölçüsü 5.5 cm'ye kadar olan burna sahip erkeklerin penis erekte haldeki uzunluklarının ortalama 13 cm olduğu belirlendi. Burun ölçüsü 4.5 cm'den küçük olan erkeklerin için ise bu ölçünün yaklaşık 10 cm olduğu belirtildi. 

Araştırmacılar erekte olmayan penis boyuyla burun ölçüsü arasında ise bir ilişki bulamadıklarını kaydetti.  Araştırmada, "Burun büyüklüğünün erekte haldeki penis uzunluğu ile ilişkili olması, penis uzunluğunun yaş, boy veya vücut ağırlığına göre belirlenemeyeceğini, ancak doğumdan önce belirlenmiş olduğunu gösterir" ifadeleri yer aldı. 

Araştırmacılar, burun ve penis boyutları arasında bir bağlantı keşfetmiş olsalar da, "Gerilmiş penis uzunluğu ile burun boyutunun neden ilişkili olduğu hala belirsiz" ifadelerini kullandı. 

Çalışmanın hayatını kaybetmiş Japon erkekleriyle sınırlı olduğu belirtilen açıklamada, kesin bir sonuca ulaşabilmek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulduğu belirtildi.  (Sputnik)

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