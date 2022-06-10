  • BIST 2.543,10
  • Altın 1030.378
  • Dolar 17.1289
  • Euro 17.9769
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKAAstım ve alerjik havayolu hastalıkları birbirinden ayrı değerlendirilmemeli!

Japon bilim insanları canlı deri kullanarak robot parmak üretti

»
Japonya'daki Tokyo Üniversitesi'nden bilim insanları, canlı deriyle kaplı robot parmak yetiştirdiler.
Japon bilim insanları canlı deri kullanarak robot parmak üretti

Guardian’da yer alan habere göre, kendini iyileştirebildiği gösterilen parmak, “canlı et ile makine arasındaki çizgiyi bulanıklaştıran” etkileyici bir teknik başarı olarak görülüyor.

Ancak bilim insanları, insanların onun gerçekçi anatomisine ısınacağı veya onu ürkütücü bulacağı konusunda ikiye ayrıldı.

Çalışmayı yöneten Tokyo Üniversitesi’nden Profesör Shoji Takeuchi, “Cilt dokusunun robotun yüzeyine ne kadar iyi uyduğuna şaşırdık. Ancak bu çalışma, canlı deriyle kaplı robotlar yaratmanın sadece ilk adımı” dedi.

Ekip, daha gerçekçi insansıların, hemşirelik bakımı ve hizmet endüstrisi de dahil olmak üzere çeşitli rollerde insanlarla daha doğal bir şekilde etkileşime girebileceğini savunuyor.

Takeuchi, “Bence canlı deri, robotlara canlı yaratıkların görünümünü ve dokunuşunu vermek için nihai çözümdür” dedi. Bu tür ilerlemelerin “insanlar ve robotlar arasında yeni bir ilişki kurma” potansiyeline sahip olduğunu da sözlerine ekledi.

ROBOT PARMAK NASIL ÜRETİLDİ?

Ekip, ilk olarak robotik parmağı, cildin bağ dokularını oluşturan iki ana bileşen olan kolajen ve insan dermal fibroblast çözeltisiyle dolu bir silindire daldırdı. Bunlar, yüzeyi bir boya astarı gibi kapladı ve bir sonraki hücre katının yapışması için kesintisiz bir katman sağladı.

Parmağı öne arkaya eğmek, eklemlerde doğal görünümlü kırışıklıklar oluşmasına neden oluyor ve yaralandığında kolajen bandaj yardımı ile insanlar gibi yapılan cilt kendini iyileştirebiliyor ve bilim insanlarına göre normal bir cilt gibi hissettiriyor.

Takeuchi, “Parmak, kültür ortamından çıkar çıkmaz biraz terli görünüyor” dedi. “Parmak bir elektrik motoru tarafından çalıştırıldığından, motorun tıkırtı seslerini tıpkı gerçek gibi görünen bir parmakla uyumlu bir şekilde duymak da ilginç” diye ekledi.

Bilkent Üniversitesi’nden Dr. Burcu Ürgen, “Bazı robotların insansı görünümünün belirli beklentilere yol açması mümkündür, ancak bu beklentileri karşılamadıklarında ürkütücü ve korkutucu bulunurlar” dedi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Clubhouse’da yenilik rüzgarı… Çalışanlar işten ayrılmaya başladı05 Haziran 2022 Pazar 18:46
  • Yunan adasında yüzde 100 elektrikli araca geçiş başladı04 Haziran 2022 Cumartesi 19:45
  • Bilim dünyası şaşkın: Fareler gençleşti, sıra insanlarda04 Haziran 2022 Cumartesi 18:52
  • Amazon çalışanları protesto ediyor: Trans karşıtı kitap satışı yine gündemde03 Haziran 2022 Cuma 15:17
  • WhatsApp'tan beklenen özellik: Mesaj düzenleme02 Haziran 2022 Perşembe 00:25
  • Elon Musk ve Dogecoin’in yaratıcılarından Jackson Palmer birbirine girdi01 Haziran 2022 Çarşamba 22:47
  • Metaverse: Gerçek dünya ve sanal dünya küresel ölçekte birleşecek31 Mayıs 2022 Salı 08:44
  • Soruşturma başlatıldı: Tesla alev aldı, sürücü camı kırarak çıkabildi29 Mayıs 2022 Pazar 19:42
  • Sanal dünya Metaverse’de tecavüz28 Mayıs 2022 Cumartesi 22:36
  • Elon Musk, Twitter için yeni kaynak buldu26 Mayıs 2022 Perşembe 22:59
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti