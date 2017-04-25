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Japon bilim insanlarından düşünce okuyan cihaz!

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Japon bilim insanlarından düşünce okuyan cihaz!
Japonya’daki Toyohashi Teknoloji Üniversitesi’ndeki bilim insanları, uzun süredir üzerinde çalıştıkları düşünceleri kelime haline getirebilen ve beyin kayıtlarındaki bilgileri ortaya çıkaran cihaz geliştirdi.

Dailymail’in haberine göre, beyin dalgalarının elektroensefalografi (EEG) adı verilen yöntemle cihaza gönderdiği sinyaller sayesinde insanların zihinlerini okuyan cihaz, öncelikle konuşma yetisi kaybetmiş hastalara yardımcı olmak için üretildi. Geliştirilen yeni teknolojiyle, kafatasının dış bölümüne yerleştirilen vericiler sayesinde düşünülen şeyi otomatik olarak kaydeden ‘telepatik daktilo’ sistemiyle ortaya çıkacak.

Yapılan denemeler sonucunda teknolojinin, beyin dalgalarını kullanarak 0 ila 9 arasındaki sayıları yüzde 90 oranında doğrulayabildiği görülürken genel bütün bilgilerde de yüzde 60 doğruluk sağladığı görüldü. Bu sistemin gelişmesi ve yayılması için beyin bilgisayar arayüzü üzerine çalışan bilim insanları, bu teknolojinin öncelikle konuşma yetisi kaybetmiş kişilerin kendini ifade etmesi için kullanılacağını söyledi.

Beyin dalgalarından gelen bilgilerin telepatik daktilo yöntemiyle ve düşünceleri kelimeler haline getiren bu teknolojinin beş yıl içerisinde akıllı telefonlara bağlanması ve kullanıma sunulması bekleniyor.

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