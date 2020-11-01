  • BIST 1.112
  • Altın 504,262
  • Dolar 8,3508
  • Euro 9,7324
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKAPilli: 7 pozitif vakaya rastlandı, 9 kişi taburcu edildi

Japon ecza şirketi Takeda, Moderna aşısını 2021'de 50 milyon doz tedarik edecek

» »
Japon biyo eczacılık ve farmasötik şirketi Takeda, ABD’li Moderna’nın ürettiği yeni tip koronavirüs aşısı mRNA-1273’ü, 2021'de 50 milyon doz tedarik edecek
Japon ecza şirketi Takeda, Moderna aşısını 2021'de 50 milyon doz tedarik edecek

Japon biyo eczacılık ve farmasötik şirketi Takeda'dan yapılan açıklamaya göre, ABD’li ilaç üreticisi Moderna ile Japonya Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı (MHLW) iş birliğiyle oluşturulan sözleşme açıklandı.

Buna göre Takeda, Covid-19’a geliştirilen ve faz 3 klinik testlerini tamamlayan Moderna’nın aşı adayı mRNA-1273’ün onaylanması sonrasında, 2021'in ilk yarısından itibaren 50 milyon doz aşıyı ithal edecek.

 

Açıklamada görüşlerine yer verilen Takeda Küresel Aşı İşletme Birimi Başkanı Rajeev Venkayya, firmanın Japonya’da sürdürülebilir ve süratli bir aşı tedariki için hükümet ve bakanlıkla iş birliğini sürdürdüğünü belirterek "Moderna ve Novavax ile çalışmayı tercih ettik ki her ikisi de gelecek vadediyor" ifadesini kullandı.

Sözleşme kapsamında, mRNA-1273 aşı adayının dağıtılması öncesinde Japonya'da mevzuata yönelik gerekli işlemler yapılacak.

Moderna da Takeda’ya aşının son halini temin ederek firmanın kalkınmasına destek verecek.

Japonya Sağlık Bakanlığı, aşının etkili olabilmesi için ülkede 25 milyon kişiye, iki doz uygulanacağını açıkladı.

Japonya'da hükümet, İngiliz AstraZeneca ve ABD'li Pfizer üretimi Kovid-19 aşılarının başarılı olması halinde bu firmalardan 120 milyon doz temin edilmesi için anlaşmıştı.

Öte yandan Takeda şirketi, ABD’li Novavax’ın aşı adayının Japonya'da üretilmesi ve satılması için de hazırlık yaptığını açıkladı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Prof. Dr. Alpay Azap: (Covid-19) 2022 yılından itibaren hastalık artık mevsimsel bir özellik kazanacak31 Ekim 2020 Cumartesi 20:45
  • Dünyada Kovid-19 Vakası Sayısı 46 Milyonu Geçti31 Ekim 2020 Cumartesi 20:15
  • Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'nde acil servisler ücretsiz, PCR testleri ise 75 TL31 Ekim 2020 Cumartesi 19:45
  • Koronavirüse Yakalanmayan Bilim Kurulu Üyesi, Sırrını Açıkladı31 Ekim 2020 Cumartesi 15:30
  • Dezenfektan Yerine Kekik Suyu Kullanın! 5 Damla Yetiyor!31 Ekim 2020 Cumartesi 14:50
  • Korona Virüse Karşı En Büyük Silahımızdı. Fazlası Böbrek Taşı Ve Pankreas İltihabına Neden Oluyor31 Ekim 2020 Cumartesi 14:30
  • ABD’li Uzmanlardan Korkutan ‘Çifte Pandemi’ Uyarısı31 Ekim 2020 Cumartesi 14:10
  • Sabah Ayağınızın Üzerine Basamıyorsanız Dikkat31 Ekim 2020 Cumartesi 13:50
  • 'Kronik Can Sıkıntısı' Uyarısı31 Ekim 2020 Cumartesi 12:38
  • Kovid-19 yenenler Kızılay'a 20 bin ünite 'immün plazma' bağışında bulundu30 Ekim 2020 Cuma 22:54
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti