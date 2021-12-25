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Japon Gazetesi Nikkei: Erdoğan Kurallar Kitabını Çöpe Attı

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Türkiye’nin dış politikadaki adımları ve Erdoğan’ın tartışma yaratan ekonomi yaklaşımı, uluslararası basın tarafından da ilgiyle takip ediliyor. Japon gazetesi Nikkei, Erdoğan'ın dış politikadaki hedeflerine ilişkin çarpıcı bir analiz yayınladı.
Japon Gazetesi Nikkei: Erdoğan Kurallar Kitabını Çöpe Attı

Japonya merkezli ünlü finans gazetesi Nikkei, Türkiye’nin bölgesel politikalarını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dış politika adımlarını ele alan bir makale yayınladı.

Nikkei'nin sitesinde yayınlanan makalede, “Erdoğan'ın her ne pahasına olursa olsun Türkiye'yi jeopolitik bir güç yapmaya çalıştığı ancak hesap ödeme gününün yaklaştığı” yorumu yer aldı.

“Türkiye'yi yeniden büyük yapmak: Erdoğan kurallar kitabını çöpe attı” başlıklı yazıda, New York'ta açılan 300 milyon dolarlık Türkevi binasının Erdoğan'ın geçmişteki görkemli günleri geri getirme isteğinin sembolü olduğu belirtildi.

‘SERSERİ MAYIN’

Türkiye'nin artık kendi jeopolitik hedefleri ve pervasız diplomasisiyle bölgesel bir güç olmanın hayalini kurduğu kaydedilen yazıda, “Soru, bu hedeflerin Ankara'nın diğer güçlerle sık sık yaşadığı ağız dalaşı ve ekonomiyi krize götüren iç ekonomi politikalarıyla sarsılıp sarsılmayacağı” ifadeleri dikkat çekti.

Erdoğan'ın iktidara geldiği günden beri onlarca yıldır var olan Batı yanlısı politikaları altüst ettiğini yazan Nikkei, Erdoğan'ın “serseri mayın” yaklaşımının en görünür olduğu alanın Türkiye-ABD ilişkileri olduğu yorumuna yer verdi.

Erdoğan'ın Batı'nın kendisine saygısızlık yaptığını düşündüğünde hemen Rusya'ya yöneldiği belirtilen yazıda, bunun tehlikeli bir oyun olabileceği yönündeki görüşlere de değinildi.

‘ORTA DOĞU’DA TERK EDİLİNCE AVRASYA’YA YÖNELDİ’

Makalede, Erdoğan'ın ilk başta Orta Doğu'ya yöneldiği, ancak bu bölgede de terk edildikten sonra Türkiye'nin etkisini Avrasya'ya yayma potansiyelini değerlendirdiği, bir yandan da Afrika'ya yöneldiği kaydedildi.

Erdoğan'ın özellikle ekonomide kurallar kitabını çöpe attığını yazan Nikkei, hükümetin düşük faiz politikasıyla ilgili eleştirilere de dikkat çekti.

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