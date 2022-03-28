Japon Girişimi Metaverse’e Gerçek Fiziksel Acı Getirmek İstiyor

Metaverse'de arazi satın almak yeni bir yaşam kurmak gün geçtikçe ilgi görürken Japon bir girişim de gerçek dünya ve sanal dünya arasındaki sınırları daha da bulanıklaştırarak fiziksel acıyı metaverse'e getirmeye çalışıyor.

Sony tarafından desteklenen Japon girişimi H2L Technologies, gerçekte düşünme, hissetme konusunda metaverse ve gerçek dünya arasındaki çizgiyi daha da bulanıklaştırmak için kullanıcılara küçük elektrik şokları sunan giyilebilir cihaz tasarlıyor.

Meta araştırmacıları geçen yıl dokunsal geri bildirimli bir giyilebilir eldiven fikriyle öne çıkmıştı. Ancak H2L bu fikri daha acı verici bir deneyime çeviriyor. H2L’den Emi Tamaki, Financial Times’a acı hissetmenin metaverse ile gerçek dünya arasındaki mesafeyi kapatmaya yardımcı olabileceğini söylüyor.

UZAY, BEDEN, ZAMAN SINIRINI ORTADAN KALDIRMAK İSTİYOR

Tamaki’nin hedefleri oldukça yüksek, çünkü insanlığı önümüzdeki 10 yıl içinde uzay, beden ve zaman kısıtlamalarından kurtarmayı umuyor. Tamaki, dokunsal giyilebilirlik fikrinin, doğuştan gelen kalp hastalığı nedeniyle gençliğinde ölüme yakın bir deneyim yaşamasından geldiğini söyledi.

Metaverse’in kullanıcıları gerçek dünyadan uzaklaştıracağına dair eleştirmenlerin görüşünün aksine Tamaki, buluşunun, özellikle hastalıklar nedeniyle gerçek hayatta kas ve hareket kabiliyeti olmayanlar için dış mekanlara daha iyi bağlanmalarına izin vereceğini düşünüyor.

H2L’nin geliştirdiği giyilebilir cihaz o kadar hassas ki bir top yakalama hissinden kullanıcının tenini çimdikleyen bir kuşa kadar tüm dokunsal duyumları çoğaltabiliyor.