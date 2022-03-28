  • BIST 2.172,48
  • Altın 915.763
  • Dolar 14.8104
  • Euro 16.2554
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 10 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 10 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKAŞimdi de Sivrisineklerden Bulaşan Virüs Uyarısı Verildi: İlk Can Kaybı Bildirildi

Japon Girişimi Metaverse’e Gerçek Fiziksel Acı Getirmek İstiyor

»
Metaverse'de arazi satın almak yeni bir yaşam kurmak gün geçtikçe ilgi görürken Japon bir girişim de gerçek dünya ve sanal dünya arasındaki sınırları daha da bulanıklaştırarak fiziksel acıyı metaverse'e getirmeye çalışıyor.
Japon Girişimi Metaverse’e Gerçek Fiziksel Acı Getirmek İstiyor

Sony tarafından desteklenen Japon girişimi H2L Technologies, gerçekte düşünme, hissetme konusunda metaverse ve gerçek dünya arasındaki çizgiyi daha da bulanıklaştırmak için kullanıcılara küçük elektrik şokları sunan giyilebilir cihaz tasarlıyor.

Meta araştırmacıları geçen yıl dokunsal geri bildirimli bir giyilebilir eldiven fikriyle öne çıkmıştı. Ancak H2L bu fikri daha acı verici bir deneyime çeviriyor. H2L’den Emi Tamaki, Financial Times’a acı hissetmenin metaverse ile gerçek dünya arasındaki mesafeyi kapatmaya yardımcı olabileceğini söylüyor.

UZAY, BEDEN, ZAMAN SINIRINI ORTADAN KALDIRMAK İSTİYOR

Tamaki’nin hedefleri oldukça yüksek, çünkü insanlığı önümüzdeki 10 yıl içinde uzay, beden ve zaman kısıtlamalarından kurtarmayı umuyor. Tamaki, dokunsal giyilebilirlik fikrinin, doğuştan gelen kalp hastalığı nedeniyle gençliğinde ölüme yakın bir deneyim yaşamasından geldiğini söyledi.

Metaverse’in kullanıcıları gerçek dünyadan uzaklaştıracağına dair eleştirmenlerin görüşünün aksine Tamaki, buluşunun, özellikle hastalıklar nedeniyle gerçek hayatta kas ve hareket kabiliyeti olmayanlar için dış mekanlara daha iyi bağlanmalarına izin vereceğini düşünüyor.

H2L’nin geliştirdiği giyilebilir cihaz o kadar hassas ki bir top yakalama hissinden kullanıcının tenini çimdikleyen bir kuşa kadar tüm dokunsal duyumları çoğaltabiliyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • SpaceX, Uluslararası Uzay İstasyonu'na fırlatacağı yeni uzay aracına 'özgürlük' adını verdi25 Mart 2022 Cuma 21:45
  • Instagram kronolojik akışı geri getirdi25 Mart 2022 Cuma 20:10
  • Bilimsel araştırma: İnsan kanında ilk kez mikroplastik bulundu24 Mart 2022 Perşembe 22:49
  • EA Sports Maradona'yı neden FIFA 22'den çıkardı?24 Mart 2022 Perşembe 20:00
  • Dijital Dolandırıcılık Çok Arttı22 Mart 2022 Salı 23:16
  • İngiltere, uzayda güneş enerjisi istasyonu inşa etmek istiyor22 Mart 2022 Salı 19:45
  • Xiaomi’nin karı beklentilerin üstünde22 Mart 2022 Salı 17:57
  • Son Dönemde Sıkça Duyuluyor Ama Anlamını Bilen Çok Az21 Mart 2022 Pazartesi 19:52
  • Apple’ın eski çalışanı, şirketi 10 milyon dolar dolandırmakla suçlanıyor20 Mart 2022 Pazar 15:25
  • Google, Irkçılıkla Suçlanıyor20 Mart 2022 Pazar 14:41
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti