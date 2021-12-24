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Japon hükümeti 2022 Kış Olimpiyatları'na delegasyon göndermeyecek

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Japonya Kabine Baş Sekreteri Matsuno Hirokazu, Pekin 2022 Kış Olimpiyatları'na, hükümeti temsilen kabine delegasyonu ve üyesi gönderilmeyeceği açıkladı.
Japon hükümeti 2022 Kış Olimpiyatları'na delegasyon göndermeyecek

Japonya Kabine Baş Sekreteri Matsuno Hirokazu, Pekin 2022 Kış Olimpiyatları'na, hükümeti temsilen kabine delegasyonu ve üyesi gönderilmeyeceği açıkladı.

ABD ve İngiltere'nin Pekin 2022 Kış Olimpiyatları'na diplomatik boykot uygulama kararı sonrası Japonya hükümeti de yaklaşımını açıkladı.

Japonya Kabine Baş Sekreteri Matsuno Hirokazu, düzenlediği basın toplantısında, "Hükümet üyesi ve delegasyonu gönderme planımız yok." dedi.

Matsuno, bunun yerine Tokyo 2020 Organizasyon Komitesi Başkanı Haşimoto Seiko ve Japonya Olimpiyat Komitesi (JOC) Başkanı Yamaşita Yasuhiro'nun katılacağını aktardı.

"Diplomatik boykot mu uyguladıklarına" yönelik soruya Matsuno, "Nasıl katıldığımızı tanımlamak üzere özel bir terim, ifade kullanmıyoruz." yanıtını verdi.

Matsuno, "Japonya, Çin'in hukukun üstünlüğü, temel insan haklarına saygı ve özgürlük gibi evrensel değerleri garanti altına almasını önemli görüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Matsuno, "Japonya'nın, Pekin Oyunları'nın olimpiyat ruhunda, barış festivali olarak düzenlenmesini ümit ettiğini" kaydetti.

Olimpiyatlara diplomatik boykot

Pekin Kış Olimpiyatları, 4-20 Şubat 2022'de Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenecek.

ABD, İngiltere ve Avustralya, Çin'in Uygur Türklerine yönelik uygulamaları ve insan hakları ihlalleri nedeniyle Pekin'deki 2022 Kış Olimpiyatları'na diplomatik boykot uygulayacağını açıklamıştı.

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