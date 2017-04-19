Japon hükümeti Toshiba'ya satın alma teklifi yapacak

Japon basınında yer alan haberlere göre Toshiba'nın çip teknolojisinin Çinli veya Güney Koreli şirketlerin eline geçmesini istemeyen Japon hükümeti, şirkete satın alma için teklif vermeye hazırlanıyor.

Japon basınına göre Toshiba'nın çip bölümünün satışına Japon hükümeti de müdahil oluyor.

Haberlere göre Japonya'da devlet destekli bir fon olan Innovation Network Corp of Japan ve Japonya Kalkınma Bankası, Broadcom ile birlikte Toshiba'nın çip bölümü için teklif vermeyi değerlendiriyorlar.

İsminin açıklanmasını istemeyen kaynaklara dayandırılan habere göre Japon hükümeti, Toshiba'nın çip teknolojisinin Çin veya Güney Kore'deki rakiplerinin eline geçmesini istemiyor.