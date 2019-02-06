Japon Kadınları Nasıl Bu Kadar Genç Görünüyor? İşte Sırları...
Yüzü her akşam temizlemek ve nemlendirmek gerekir. Eğer Japon kadınlar kadar güzel bir cilde sahip olmak istiyorsanız, o zaman şu şekilde temizleme işlemi yapın: Temizleyiciyi veya kremi ellerinizde ısıtın. Fırça yardımıyla kremi çenenizden kulaklarınıza, burnunuzdan yanaklarınıza, kulaklarınıza ve şakaklarınıza doğru yayıp yedirin. Tüm bunlar hafif masaj hareketleriyle ve 3 kez yapılmalıdır. Ancak kremi sadece bir kez uygulamalısınız.
Japonya'nın en iyi güzellik uzmanlarından biri olan Chizu Saeki, kendinize özel bir masaj yaptırmanızı tavsiye ediyor.
06 Şubat 2019 Çarşamba 21:30
1 / 7