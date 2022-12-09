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Japon milyarder, Ay’a yolculuk için ünlülerle dolu ekibini açıkladı

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Japon milyarder Yusaku Maezawa, Ay’a yolculuk için kurduğu ilginç ekiple gündem oldu. Enternasyonel ekipte sanat ve spor dünyasından ünlüler var.
Japon milyarder, Ay’a yolculuk için ünlülerle dolu ekibini açıkladı

Elon Musk'ın SpaceX roketiyle Ay'a gidecek Japon milyarder Yusaku Maezawa, dünyadan ünlü isimlerin kendisine eşlik edeceğini açıkladı.

8 kişilik ekipte Güney Koreli K-pop yıldızı TOP, DJ Steve Aoki, YouTuber Tim Dodd, Hindistanlı sanatçı Dev Joshi, Çek sanatçı Yemi AD, İrlandalı fotoğrafçı Rhiannon Adam, İngiliz fotoğrafçı Karim Iliya ve ABD'li yönetmen Brendan Hall yer alıyor. Yedek ekipte ise ABD'li kayakçı Kaitlyn Farrington, ve Japon dansçı Miyu var.

Geçen sene de Uluslararası Uzay İstasyonu'na seyahat eden Japon moda devi Maezawa, ekibini #dearMoon Project isimli internet sitesinden duyurdu. İş insanı, YouTube'da yayınlanan videosunda da “Ekibin bu yolculukta kazanacağı deneyimi insanlığa katkı için kullanacağını umuyorum” dedi.

Maezawa, SpaceX'in uzun süredir hazırlıkları süren Ay seyahati için tüm biletleri satın almıştı.

SpaceX'in Starship roketi, 8 günlük seyahatte 3 gün Ay'ın çevresini dolaşacak. Testler nedeniyle geciken seyahatin 2023'te düzenlenmesi bekleniyor.

Dünyanın en zengin isimlerinden Elon Musk ve Jeff Bezos'un uzay şirketleri SpaceX ve Blue Origin, zenginler için uzaya seyahatler düzenlemek üzere kolları sıvamıştı.

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