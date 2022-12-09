  • BIST 4.915,29
  • Altın 1074.72
  • Dolar 18.633
  • Euro 19.678
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKADSÖ: Endişe verici yeni corona virüsü varyantı ortaya çıkabilir

Japon milyarder Maezawa, Space X aracıyla uzaya gideceği ekibi açıkladı

»
Japon milyarder Yusaku Maezawa çocukluk hayalini gerçekleştirmek için önümüzdeki yıl çıkacağı uzay yolculuğunda yanına alacağı sekiz kişilik ekibi duyurdu.
Japon milyarder Maezawa, Space X aracıyla uzaya gideceği ekibi açıkladı

Japon milyarder Yusaku Maezawa çocukluk hayalini gerçekleştirmek için önümüzdeki yıl çıkacağı uzay yolculuğunda yanına alacağı sekiz kişilik ekibi duyurdu.

Maezawa ile 2 Mart 2023'te uzay yolculuğuna çıkacak isimler arasında Güney Koreli K-pop yıldızı TOP (Choi Seung Hyun), Japon kökenli Amerikalı DJ Steve Aoki ve Hint aktör Dev D. Joshi bulunuyor.

TOP adıyla Koreli pop grubu Big Bang'de sahne alan Choi Seung Hyun, ekibe seçildiğinin duyurulması üzerine paylaştığı videoda "Ay'a gidecek ilk Koreli sivil olmanın büyük gurur ve sorumluluğunu hissettiğini" belirtti.

Japon girişimcinin "dear Moon" adını verdiği proje kapsamında bütün biletleri satın aldığı Ay turuna çıkmak için dünya çapında 249 farklı ülke ve bölgeden yapılan bir milyondan fazla başvuru yapıldığı belirtildi. Başvurular arasından altı kişi ekip üyesi, iki kişi de yedek olarak seçildi. Ekipte birçok sanatçı ve fotoğrafçı bulunuyor.

Dear Moon ekibinde kimler var?

  • Japonya'dan Yusaku Maezawa

  • G. Kore'den Choi Seung Hyun

  • ABD'den Steve Aoki

  • Çekya'dan Yemi A.D.

  • İrlanda'dan Rhiannon Adam

  • ABD'den Tim Todd

  • İngiltere'den Karim Iliya

  • ABD'den Brendon Hall

  • Hindistan'dan Dev D. Joshi

ABD'den snow board dalında olimpiyat madalyalı Kaitlyn Farrington ve Japonya'dan dansçı Miyu da yedek olarak seçildi.

Starship'le Ay turu

Maezawa'nın projesinde kendisiyle birlikte yolculuğa çıkacak olan toplam dokuz kişi Elon Musk'ın Space X'in Starship aracıyla Ay'ın etrafında tur atacak.

Ay yüzeyine 200 kilometre mesafede atılacak turun fırlatılış ve Dünya'ya dönüş de dahil toplam sekiz gün sürmesi bekleniyor. Her ne kadar fırlatma tarihi 2023 için planlansa da uzay araçları ve roketlerin süregelen testleri gecikmelere neden olabiliyor.

47 yaşındaki Japon milyarder geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Elon Musk ile görüşme yaptığını duyurmuş ve 8 Aralık'ta, Uluslararası Uzay İstasyonu'na gidişinin birinci yıldönümünde yeni bir duyuruda bulunacağını belirterek ekibin açıklanacağının sinyalini vermişti.

2018 yılından bu yana uzaya seyahat için hazırlanan Japon milyarder, geçen yıl asistanı Yozo Hirani ile birlikte Rus uzay aracı Soyuz MS-20 ile 12 günlük uzay gezisi yapmıştı.

Maezawa servetini, kurduğu online moda perakende markası Zozo'yu Softbank Group'a satarak elde etti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 2022’de Google’da en çok bunlar arandı… Tuzlu kurabiye zirvede07 Aralık 2022 Çarşamba 20:20
  • AB Meta’nın Kişiselleştirilmiş Reklamlarına Yasak Getirmeye Hazırlanıyor07 Aralık 2022 Çarşamba 10:17
  • Elon Musk’ın beyin çipi şirketi Neuralink’e soruşturma… 1500 hayvanın ölümüne neden oldu06 Aralık 2022 Salı 23:25
  • ABD’deki gazetecilik yasası Facebook’u kızdırdı… Haber içeriklerini kaldırmakla tehdit ediyor06 Aralık 2022 Salı 22:37
  • Meta, yasa tasarısının geçmesi halinde ABD haber içeriklerini kaldırabileceğini duyurdu06 Aralık 2022 Salı 10:14
  • Twitter’da hesabı askıya alınan Kanye West, soluğu Instagram’da aldı05 Aralık 2022 Pazartesi 23:16
  • Google ve Meta haber içeriği için para ödeyecek05 Aralık 2022 Pazartesi 23:00
  • Uzaylıları izleyecek: Dünyanın en büyük teleskobunun inşaatı başlıyor05 Aralık 2022 Pazartesi 13:10
  • Tesla, Çin'de satılan 400 binden fazla otomobilini geri çağırdı04 Aralık 2022 Pazar 23:26
  • Facebook’un başı dertte… Finansal verileri topladı04 Aralık 2022 Pazar 19:17
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti