Japon milyarder Maezawa, Space X aracıyla uzaya gideceği ekibi açıkladı

Japon milyarder Yusaku Maezawa çocukluk hayalini gerçekleştirmek için önümüzdeki yıl çıkacağı uzay yolculuğunda yanına alacağı sekiz kişilik ekibi duyurdu.

Japon milyarder Yusaku Maezawa çocukluk hayalini gerçekleştirmek için önümüzdeki yıl çıkacağı uzay yolculuğunda yanına alacağı sekiz kişilik ekibi duyurdu.

Maezawa ile 2 Mart 2023'te uzay yolculuğuna çıkacak isimler arasında Güney Koreli K-pop yıldızı TOP (Choi Seung Hyun), Japon kökenli Amerikalı DJ Steve Aoki ve Hint aktör Dev D. Joshi bulunuyor.

TOP adıyla Koreli pop grubu Big Bang'de sahne alan Choi Seung Hyun, ekibe seçildiğinin duyurulması üzerine paylaştığı videoda "Ay'a gidecek ilk Koreli sivil olmanın büyük gurur ve sorumluluğunu hissettiğini" belirtti.

Japon girişimcinin "dear Moon" adını verdiği proje kapsamında bütün biletleri satın aldığı Ay turuna çıkmak için dünya çapında 249 farklı ülke ve bölgeden yapılan bir milyondan fazla başvuru yapıldığı belirtildi. Başvurular arasından altı kişi ekip üyesi, iki kişi de yedek olarak seçildi. Ekipte birçok sanatçı ve fotoğrafçı bulunuyor.

Dear Moon ekibinde kimler var?

Japonya'dan Yusaku Maezawa

G. Kore'den Choi Seung Hyun

ABD'den Steve Aoki

Çekya'dan Yemi A.D.

İrlanda'dan Rhiannon Adam

ABD'den Tim Todd

İngiltere'den Karim Iliya

ABD'den Brendon Hall

Hindistan'dan Dev D. Joshi

ABD'den snow board dalında olimpiyat madalyalı Kaitlyn Farrington ve Japonya'dan dansçı Miyu da yedek olarak seçildi.

Starship'le Ay turu

Maezawa'nın projesinde kendisiyle birlikte yolculuğa çıkacak olan toplam dokuz kişi Elon Musk'ın Space X'in Starship aracıyla Ay'ın etrafında tur atacak.

Ay yüzeyine 200 kilometre mesafede atılacak turun fırlatılış ve Dünya'ya dönüş de dahil toplam sekiz gün sürmesi bekleniyor. Her ne kadar fırlatma tarihi 2023 için planlansa da uzay araçları ve roketlerin süregelen testleri gecikmelere neden olabiliyor.

47 yaşındaki Japon milyarder geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Elon Musk ile görüşme yaptığını duyurmuş ve 8 Aralık'ta, Uluslararası Uzay İstasyonu'na gidişinin birinci yıldönümünde yeni bir duyuruda bulunacağını belirterek ekibin açıklanacağının sinyalini vermişti.

2018 yılından bu yana uzaya seyahat için hazırlanan Japon milyarder, geçen yıl asistanı Yozo Hirani ile birlikte Rus uzay aracı Soyuz MS-20 ile 12 günlük uzay gezisi yapmıştı.

Maezawa servetini, kurduğu online moda perakende markası Zozo'yu Softbank Group'a satarak elde etti.