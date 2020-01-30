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Japon postacı 16 yıl boyunca hiç teslimat yapmamış: Çok zahmetliydi

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Japon postacı 16 yıl boyunca hiç teslimat yapmamış: Çok zahmetliydi
Japon postacı 16 yıl boyunca hiç teslimat yapmamış: Çok zahmetliydi

Japonya’da tam 16 yıl boyunca hiç dağıtım yapmadığı ortaya çıkan postacı, “Onları teslim etmek çok zahmetliydi” dedi. Postacı, üç yıla kadar hapis cezası alabilir.

Japonya’nın başkenti Tokyo yakınlarındaki Kanagawa’da yaşanan olayda, 61 yaşındaki eski bir posta memuru, ‘çok fazla zahmete gireceği’ gerekçesiyle dağıtmakla yükümlü olduğu postaları adreslerine hiç ulaştırmadı. Adı açıklanmayan postacının 2003 ile 2019 yılları arasında yaklaşık 24 bin postayı iletmediği ortaya çıktı.

Postacı, “Onları teslim etmek çok zahmetliydi. Meslektaşlarımın genç postacılardan daha az yetenekli olduğumu düşünmelerini istemedim” diyerek kendini savundu.

Geçen yıl durumun ortaya çıkmasıyla postacının görevine son verilirken teslim edilmeyen postalar da adamın evinde bulundu.

Posta kanununu ihlal etmekle suçlanan adam, suçlu bulunması halinde üç yıla kadar hapis cezası ve 500 bin yen (yaklaşık 27 bin TL) para cezasıyla karşı karşıya kalabilir.

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