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Japon Şarkıcı Kanda Sayaka, 22 Katlı Otelin Balkonundan Düşerek Yaşamını Yitirdi

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Japon Şarkıcı Kanda Sayaka, 22 Katlı Otelin Balkonundan Düşerek Yaşamını Yitirdi
Japon Şarkıcı Kanda Sayaka, 22 Katlı Otelin Balkonundan Düşerek Yaşamını Yitirdi

apon ses ve performans sanatçısı Kanda Sayaka kaldığı otelin balkonundan düşerek hayatını kaybetti.

Japon kamu yayıncısı NHK'nin haberine göre Kanda, konser vermek için gittiği ülkenin kuzeyindeki Sapporo kentinde, kaldığı 22 katlı otelin 14. katında bulunan odasının balkonundan düştü. 35 yaşındaki kadın sanatçı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

YAPIM ŞİRKETİ KONSERİNİ İPTAL ETTİĞİNİ DUYURMUŞTU

Emniyet birimlerinin olayda intihar ya da cinayet şüphesini araştırdığı aktarıldı. Şarkıcının yapımcı firması, önceki gün provaya çıkan Kanda'nın, hastalandığını söyleyerek konserini iptal ettiğini duyurmuştu.

 

Japon şarkıcı Kanda Sayaka, 22 katlı otelin balkonundan düşerek can verdi

FROZEN'LA POPÜLERLİĞİ ARTMIŞTI

Kanda, Disney animasyonu "Frozen"ın Japonya versiyonunda Anna karakterini seslendirmesi sonrası ülke çapındaki popülerliğini artırmıştı. Oyunculuk da yapan Kanda, aktör Kanda Masaki ve şarkıcı Matsuda Seiko'nun kızıydı.

Japon şarkıcı Kanda Sayaka, 22 katlı otelin balkonundan düşerek can verdi Kanda Sayaka (Solda)
Japon şarkıcı Kanda Sayaka, 22 katlı otelin balkonundan düşerek can verdi
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