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Japon şirketten sigara içmeyen çalışanlarına ayrıcalık

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Japon şirketten sigara içmeyen çalışanlarına ayrıcalık
Japonya'da bir pazarlama şirketinin, eylül ayında aldığı, sigara içmeyen çalışanlarına yılda 6 gün fazladan ücretli izin verme kararı, 4 çalışanına sigarayı bıraktırdı.

Tokyo'da çok katlı bir binanın 29. katında bulunan Piala adlı pazarlama şirketinde sigara kullanan çalışanlar, sigara içmenin serbest olduğu zemin kata inmek zorunda olduğundan bir sigara molası en az 15 dakika sürüyor.

'4 KİŞİ BU SAYEDE SİGARAYI BIRAKTI'

İngiliz The Telegraph gazetesinin haberine göre, şirketin sözcülerinden Hirotaka Matsuşima, sigara içmeyen çalışanlarından birinin, geçen yıl dilek şikayet kutusuna, sigara molalarının soruna yol açtığına dair bir mesaj bıraktığını belirtti. Piala'nın üst düzey yöneticisi Takao Asuka'nın mesajı gördüğünü ve sigara molalarının telafisi için içmeyen çalışanlarına fazladan izin verme kararı aldığını söyleyen Matsuşima, eylül ayında bu kararı yürürlüğe soktuklarını ifade etti.

Matsuşima, yeni uygulamadan şu ana kadar 30 kişinin yararlandığını, 4 kişinin de bu sayede sigarayı bıraktığını kaydetti.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, Japonların yüzde 21.7'si sigara kullanıyor. Ülkede bazı şirketler, çalışanlarını pasif içiciliğin etkilerinden korumak için, genel merkezlerinde ve bölge ofislerinde sigara içilmesini yasaklamıştı.

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