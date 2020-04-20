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Japon uzman: Olimpiyatlar'ın 2021'de de düzenlenmesi zor olabilir

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Japon uzman: Olimpiyatlar'ın 2021'de de düzenlenmesi zor olabilir
Japon uzman: Olimpiyatlar'ın 2021'de de düzenlenmesi zor olabilir

Japonya'daki Kobe Üniversitesi'nden bulaşıcı hastalıklar uzmanı Prof. Dr. Kentaro Iwata, Tokyo'da yapılacak olan Yaz Olimpiyatları'nın 2021 yılında da düzenlenemeyebileceğini söyledi.

Japonya, Covid-19 salgının giderek yayılmasına rağmen Olimpiyatları erteleme çağrılarına uzun bir süre direnmişti. Ancak bazı ülke takımlarının Olimpiyatlara katılmayacaklarını açıklamalarının ardından Japonya da erteleme kararı almıştı.

Iwata gazetecilere yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Quote Message: Olimpiyatların düzenlenebilmesi için iki koşulun yerine gelmesi gerekiyor: Salgının Japonya'da kontrol altına alınması ve salgının dünyanın geri kalanında kontrol alına alınmış olması. Japonya, önümüzdeki yıl hastalığı kontrol altına alabileceğini düşünüyor olabilir. Keşke alabilsek ancak dünyanın geri kalanı için bu durum söz konusu olmayabilir. Bu nedenle Olimpiyat Oyunları'nın önümüzdeki yıl da düzenlenmesi konusunda karamsarım."

Olimpiyatların düzenlenebilmesi için iki koşulun yerine gelmesi gerekiyor: Salgının Japonya'da kontrol altına alınması ve salgının dünyanın geri kalanında kontrol alına alınmış olması. Japonya, önümüzdeki yıl hastalığı kontrol altına alabileceğini düşünüyor olabilir. Keşke alabilsek ancak dünyanın geri kalanı için bu durum söz konusu olmayabilir. Bu nedenle Olimpiyat Oyunları'nın önümüzdeki yıl da düzenlenmesi konusunda karamsarım."

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