Japon yine ‘yaptı’: Plastiğe alternatif su geçirmez kağıt

Fotoğraf: Tokyo Üniversitesi

Çalışmanın ayrıntılarının açıklandığı bilimsel makale Industrial & Engineering Chemistry Research dergisinde dün yayınlandı.

Kağıdın ‘zayıf yönlerini telafi eden’ silika reçine kaplama geliştiren ekip, böylece kağıdı plastiğe alternatif olacak şekilde dayanıklı hale getirdi.

Konuyla ilgili soruları yanıtlayan katı hal kimyası alanında uzman Prof. Dr. Zenji Hiroi, tek kullanımlık pipet, çatal, kaşık, tabak gibi ürünlerin, buluşun ilk uygulama alanları olabileceğini söylüyor.

Araştırmacılar geliştirdikleri kaplamaya ‘Choetsu’ adını vermiş. Choetsu birkaç mikrometre kalınlığında silika bazlı bir filmde dağıtıldığında kağıt üzerine kaplanabilen titanyum dioksit nano parçacıklarından oluşuyor. Aslında araştırmayı Yoko Iwamiya adlı bir başka araştırmacı başlattı ama bilimsel kanıt eksikliği nedeniyle bir noktada tıkandı.

Daha sonra ekip birikimini birleştirdi ve kağıda uygulandığında sertleşen ve kurumaya bırakılan metiltrimetoksisilan, izopropil alkol ve tetraizopropil alkolden oluşan kimyasal kokteyli oluşturdu.

Profesör Hiroi, kaplama maddesi Choetsu’nun kullanımının yalnızca kağıtla sınırlı kalmayabileceğini, cam, seramik gibi maddeleri de güçlendireceğini söylüyor.