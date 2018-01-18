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Japonlar çıplak fotoğrafta sakınca görmüyor

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Japonlar çıplak fotoğrafta sakınca görmüyor
Yapılan bir ankete göre genç Japonların çoğu çıplak fotoğraf ya da videoları cep telefonlarından partnerlerine göndermekte sakınca görmüyor.

Günümüzde akıllı telefonlar iletişim kurmanın yanı sıra internette gezmek, fotoğraf ya da video çekmek için de kullanılıyor. Cep telefonlarında çekilen fotoğraf ya da videolarun sosyal medya platformları ya da arkadaşlar arasında paylaşımı da çok yaygın. Ancak özel hayatın mahremiyetine giren çıplak fotoğraf ya da videoların paylaşımı konusunda uzmanlar sık sık uyarıda bulunuyor.

Japonya'da yapılan bir anket özellikle genç Japonların bu konuda esnek olduğunu ortaya koydu. Japon Yomiuri Shimbun gazetesinde yer alan ankete göre 20-30 yaş arasındakilerin yüzde 11,3'ü partnerleri gibi çok güvendikleri birine seksi pozlar vererek çektikdikleri fotoğraf ya da videoları cep telefonlarından göndermeye karşı olmadıklarını söylüyor.

Daha genç Japonlar da ise bu oran yüzde 7,5. Bilgi Teknolojileri Tanıtım Ajansı'nın (IPA) 5 bin kişi ile yaptığı ankete katılanlardan 13 yaş üzerinde olanların yüzde 7,4'ü çıplak fotoğraflarını cep telefonundan partnerlerine gönderebileceklerini belirtiyor.

Uzmanlar ise böylesine mahrem içerikli görüntülerin internet ortamında paylaşımı konusunda uyarıda bulunuyor. Uzmanlar böylesine görüntülerin bir kez internet ortamında paylaşılması halinde söz konusu görüntüler üzerindeki kontrolün tamamen kaybedileceğini vurguluyor. 

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(DW

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