 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 89.569
  • Altın 144,647
  • Dolar 3,7560
  • Euro 3,9824
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKAİstanbul'da helikopter düştü

Japonlar DASK için geliyor

» »
Japonlar DASK için geliyor
Türkiye'nin, afetlerle oluşan hasar ve kayıpları gidermek amacıyla kurduğu Afet Yönetim Sistemi, hızı ve etkinliğiyle dünyaya örnek oldu.

Türkiye'nin, afetlerle oluşan hasar ve kayıpları gidermek amacıyla kurduğu Afet Yönetim Sistemi, hızı ve etkinliğiyle dünyaya örnek oldu. Depremlerle anılan Japonya'nın Doğal Afetlerle Mücadele Kurumu, modeli incelemek üzere Türkiye'ye gelecek.

Deprem gibi afetlerin oluşturduğu hasarlara karşı mağdurlara hızlı ödeme yapılması büyük önem taşıyor. Hasar ödeme sistemlerinde 2 farklı yaklaşım ve uygulama öne çıkıyor. Son dönemde büyük afetlerden birine maruz kalan Yeni Zelanda depremden 1-1,5 yıl sonra ödeme yaparken, Japonya hasarları hemen ödeyen bir yöntem izledi.

Dünyanın önde gelen yazılım firmalarından SAP, bu iki örneği analiz ederek Boğaziçi Üniversitesi iş birliğiyle Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) için yeni bir model geliştirdi. Proje çerçevesinde Türkiye’nin uzaydan fotoğrafları çekilerek bir veri tabanı oluşturuldu. Türkiye’deki 60'a yakın sigorta şirketi yılda 2-3 milyona yakın hasar dosyası işlerken, bu proje sayesinde tek bir kurum, tüm bu şirketlerden fazla dosyayı muhtemel bir afette hızlı ve doğru şekilde işleyebilecek altyapıya kavuştu.

Projeyle, DASK'ın sistemi, büyük miktarlı hasar dosyalarının etkin bir şekilde işlenebilmesi ve sigortalılara tazminatların en hızlı ve doğru şekilde ödenmesi için yenilendi. Sisteme altlık olarak, birçok kurumda büyük boyutlu operasyonlarda kullanılan SAP yazılımı seçildi. Sistemin oluşturulmasında Türkiye’de deprem alanında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarla bilgi alışverişinde bulunuldu. Yakın zamanda Japonya ve Yeni Zelanda'daki depremlerin tecrübelerinden de yararlanıldı.

Yeni sistemle, ihbardan tazminatın ödenmesine ve hukuk sürecine kadar tüm akışlar yazılım üzerinden yönetilerek izlenebiliyor. Hasar tespit ve ekspertiz sürecinde mobil cihazlar kullanılabiliyor. Bu sayede sahadan merkeze çevrimiçi hızlı veri akışı sağlanıyor. Muallak hasar ve tazminat hesaplamada adil ve hızlı operasyon için DASK’a özel bir maliyetleme modeli oluşturuldu. Sigortalıların ödemelerini hızlı ve verimli şekilde alabilmeleri için banka sistemiyle çevrimiçi entegrasyon sağlandı.

Japonya’nın Doğal Afetlerle Mücadele Kurumu, Afet Yönetim Sistemi Projesi ile yakından ilgilenen kurumlardan biri oldu. Japon ekiplere uzaktan çok sayıda sunum ve demo yapıldı. Bu çalışmalar sonrası kurum, DASK’ı ziyaret etmeye karar verdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Güney Kore Devlet Başkanı Park azledildi10 Mart 2017 Cuma 10:07
  • Korkunç olay! Dişçiye gitti yüzü yok oldu!10 Mart 2017 Cuma 09:15
  • Çin’de mobil internet ücretsiz oluyor10 Mart 2017 Cuma 09:11
  • Birbirlerine Rengarenk Boyalar Fırlatıp Baharın Gelişini Kutladılar!08 Mart 2017 Çarşamba 20:32
  • Çin: Çarpışmaya gerçekten hazır mısınız?08 Mart 2017 Çarşamba 14:19
  • Kim'in suikaste uğrayan kardeşinin oğlu sessizliğini bozdu08 Mart 2017 Çarşamba 12:45
  • Kuzey Kore ve Malezya'dan karşılıklı çıkış yasağı07 Mart 2017 Salı 12:47
  • Kuzey Kore'den "nükleer savaş" uyarısı07 Mart 2017 Salı 09:38
  • Myanmar’da çatışma07 Mart 2017 Salı 09:33
  • Kuzey Kore ülkeyi terk etmelerini yasakladı07 Mart 2017 Salı 09:25
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti