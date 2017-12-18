Japonların yataktan çıkaran felsefesi: İkigai

Ne kadar tutkulu ve hayat enerjisi dolu olsak bile sabahın köründe işe giderken karşılaştığımız trafik, Pazartesi sendromu ve ilişki hayatındaki olumsuzluklar hayat enerjimizi tüketebiliyor.

Gelecek planlarımız, para sıkıntılarımız, ve beklentilerimiz de cabası… Bütün bunlar, biz boğuşurken bir bakmışız ömrümüzden ne kadar çalmış.

Japonya’nın Okinawa takımadalarında yaşayan bir halk var. Burası dünya üzerinde yaş ortalamasının en yüksek olduğu yer. Yaş ortalaması 100 senenin bile üzerinde. Elbette Okinawa halkının dünyaya yayılmaya başlayan bir sırrı var; İkigai.

“İKİGAİ” iki sözcüğün birleşmesinden oluşuyor. “İKİ” hayat, “GAİ” hedef, amaç ve gaye anlamına geliyor. Yani ikigai bir hedefe, gaye ya da arzuya hiçbir zorlama olmadan içten ve kendiliğinden bağlılık hissetme duygusu. İşte seni yataktan fırlayarak çıkartan ve hedefine odaklanmanı sağlayan bu duygu. Sabah yedide alarmın çalıp uyandığında, yatağından doğrulup halıya boş boş bakmaya başladığında, neden hayatta olduğunu sorguladığında ihtiyacın olan şey. Hayatına bir anlam katan, bir misyon yükleyen, çevreniz için faydalı olacağınızı hissettiğiniz bir amaç.

Eğer depresyon ya da stresten uzak kalmak istiyorsanız bir şeye ihtiyacınız var; her sabah uyandığınızda ‘İyi ki yaşıyorum’, ‘İyi ki hayattayım’ demenizi sağlayacak bir gaye, hedef, arzu ya da tutku.

İkigainizi bulmak için kendinize öncelikle şu soruları sorun:

1- Bu hayatta beni en çok mutlu edecek şey ne ve gerçekten ne yapmak istiyorum?

2- Ben neyi seviyorum? Beni en çok heyecanlandıran şey ne?

3- Asıl yeteneğim, iyi olduğum şeyler ne? Bunu ortaya nasıl çıkarabilirim?

4- Kendi sıkıntılarımdan arınıp en son ne zaman dünyayı hatırladım?

İşte bu sorulara verdiğiniz cevapların kesişim noktası İkigainiz. Yani hayatta daha mutlu olmanın anahtarı. Ve hiçbir şey için geç değil. Sadece Japonlar'ın kültüründe olup bizim kültürümüzde olmayacak bir şey de değil. Emekliliği beklemeyi bırakın. Mutluluğu yarınlara ertelemenin anlamı yok.