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Japonya 100 yıllık evlilik yasağını kaldırıyor

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Japonya, boşanma sonrası doğan çocuğun babalığını, annenin önceki eşine veren ve yüzyılı aşkındır yürürlükteki yasayı değiştirecek.
Japonya 100 yıllık evlilik yasağını kaldırıyor

Japon hükümeti, eski kocaya babalık sıfatı veren ve 1898’den beri uygulamada bulunan Japon Medeni Kanunu’nda (Min-Pou) değişikliğe gidecek.

Hamile kadınların boşanma sonrası 100 gün içinde yeniden evlenme yasağı lağvedilecek ve babalık, çocuk doğumu anındaki kocaya verilecek.

Kişida Fumio hükümeti, değişikliği kapsayan yasa tasarısına onay verdi. Tasarı, Japonya Meclisinin, mevcut oturum döneminde kanunlaştırılacak.

MEVCUT DURUM

İmparator Meiji döneminden beri yürürlükteki kanunda, boşanma sonrası 10 ay içinde doğan çocuğun babası, kadının önceki eşi olarak tanımlanıyor.

Yeniden evlilikle durumu değiştiremeyen birçok Japon kadının, kanuna muhalif olarak, çocuklarını aile kütüğü dışında bırakmayı tercih ettiği biliniyor.

Kadınların kararında aile içi şiddet de etkili. Sonuçta aile kaydı olmayan Japon çocuklar, eğitim dahil sosyal hizmet fırsatlarından faydalanamıyor.

Japon avukat Tomoşi Sakka, değişikliğin kayıtsız çocukların sayısını azaltacağını ifade ederek, çocuk haklarında iyileştirme sağlayacağını belirtti.

Kütük kaydı olmayan 793 kişiyi kapsayan Adalet Bakanlığı araştırmasında, katılımcıların yüzde 71’inin annesinin, kanunu sebep gösterdiği kaydedildi.

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