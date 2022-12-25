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Japonya 2024'te deniz tabanından nadir toprak elementleri çıkaracak

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Japonya, 2024'te Pasifik Okyanusu'nda deniz tabanından elektrikli ve hibrid araçlar için temel elementler çıkarmaya başlayacağı belirtildi.
Japonya 2024'te deniz tabanından nadir toprak elementleri çıkaracak

Japonya'nın, nadir toprak metalleri konusunda Çin'e olan bağımlılığını azaltmak amacıyla 2024'te Pasifik Okyanusu'nda bulunan Minami-Torishima Adası açıklarında deniz tabanından elektrikli ve hibrid araçlar için temel elementler çıkarmaya başlayacağı belirtildi.

Nikkie Asia'nın haberine göre, Japonya, gelecek yıldan itibaren hedef bölgenin 6 bin metre derinliğinde bulunan nadir toprak metallerine ulaşabilmek için çıkarma teknolojileri geliştirme çalışmaları yapacak.

Yakın zamanda açıklanan Ulusal Güvenlik Stratejisi'ne göre, bu adım, nadir metal ihtiyacını yüzde 60 oranında Çin'den karşılayan Japonya'nın belirli ülkelere aşırı bağımlılığını azaltacak, yarı iletken geliştirme-üretme üslerini ileriye taşıyacak ve nadir toprak elementleri gibi önemli mallar için istikrarlı arzı güvence altına alacak.

Japon meclisi 2022 mali yılı ikinci ek bütçesinde projeye 6 milyar yen (44 milyon dolar) tahsis edilmesini onaylamıştı. Para, pompaların geliştirilmesi ve deneme amaçlı kullanılmak üzere 6 bin metrelik boru yapımı için harcanacak.

Öte yandan, uzmanlar, dünyanın en hızlı deniz akıntılarından biri olarak bilinen kuroshio ya da diğer adıyla Japonya akıntısının hedef bölgeyi de kapsadığı ve bu zorlu koşullar karşısında önemli teknolojik engeller olduğu uyarısında bulundu.

Hükümet, bu yıl yürürlüğe giren Ekonomik Güvenliği Teşvik Kanunu kapsamında, nadir toprak elementleri de dahil olmak üzere 11 hususi kritik malzeme belirlendiğini açıklamıştı.

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