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Japonya afetlere robotik hamam böcekleriyle hazırlanıyor

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Japon araştırma devi Riken’in ‘Thin-Film’ cihaz laboratuvarından Kenjiro Fukuda ve ekibi, 4 mikron kalınlığında, insan saçının yaklaşık yüzde 4’ü genişliğinde ve böceğin sırtına sığabilen esnek bir güneş pili filmi geliştirdi.
Japonya afetlere robotik hamam böcekleriyle hazırlanıyor
Fotoğraf: Reuters

Güneş pilleri ve elektronikleri bir ‘sırt çantası’ gibi böceklerin üstüne yerleştirme ve hareketlerini uzaktan kumandayla kontrol etmeyi araştıran Japon araştırmacılara göre çok uzak olmayan bir gelecekte bir deprem olursa ve hayatta kalanlar tonlarca moloz altında kalırsa, onları ilk tespit edenin ‘cyborg’ hamamböceği sürüleri olabilir.

Film, hamamböceğinin serbestçe hareket etmesine izin verirken, güneş pili, böceğin arka kısmındaki duyu organlarına yön sinyalleri işlemek ve göndermek için güç üretiyor.

Çalışma, Singapur’daki Nanyang Teknoloji Üniversitesi’ndeki önceki böcek kontrol deneylerine dayanıyor. Buna göre bir gün, tehlikeli alanlara robotlardan çok daha verimli bir şekilde girebilen sibernetik böcekleri kullanabiliriz.

Hamam böcekleri daha az enerji tüketiyor

“Küçük robotların içindeki piller hızla tükeniyor, bu nedenle keşif süresi kısalıyor” diyen Fukuda, Cyborg böceklerin kendi kendine hareket etmesi nedeniyle elektriğe ihtiyaç duymadığını ve bunun çok önemli bir fayda olduğunu belirtti.

Fukuda ve ekibi deneyler için Madagaskar tıslayan hamam böceklerini seçiyor çünkü bu hamam böcekleri, ekipmanı taşıyabilecek kadar büyük ve bu duruma engel olacak kanatlara sahip değil. Çanta ve film, sırtlarına yapıştırılsa bile böcekler küçük engelleri geçebiliyor veya ters döndüklerinde kendilerini düzeltebiliyor.

Araştırmacılar ‘cyborg böceğe’ yön vermek için özel bir bilgisayar ve Bluetooth sinyali kullanıyor. Hamam böcekleri kendi yürüme kabiliyeti de göz önünde bulundurulduğunda yönleri karıştırabiliyor.

Bir sonraki zorluksa böceklerin daha kolay hareket edebilmesi ve sensörlerin, kameraların montajına izin verebilmesi için bileşenlerin mümkün olduğunca küçük olması gerekliliği. Araştırmacı Yujiro Kakei, robotik böceğin sırt çantasını Tokyo’nun ünlü Akihabara elektronik bölgesinden satın alınan 5 bin yen (35 dolar) değerindeki parçalarla yaptığını söyledi.

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