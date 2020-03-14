Japonya Başbakanı Abe: Tokyo Olimpiyatları iptal edilmeyecek

Japonya Başbakanı Şinzo Abe, Tokyo’da bu yaz düzenlenmesi planlanan Olimpiyat Oyunları’nın iptal edilmeyeceğini açıkladı.

Koronavirüs salgını nedeniyle Tokyo 2020’nin iptal edilmesi tartışılıyordu.

“Enfeksiyonla başa çıkarak Olimpiyatları planlandığı şekilde, sorunsuz bir şekilde düzenleyeceğiz” diyen Abe, konuyla ilgili nihai kararın Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nde olduğunu da ekledi.

Japonya’nın Olimpiyat hazırlıklarına 10,2 milyar dolar harcaması bekleniyordu.

Olimpiyat meşalesinin geleneksel olarak Yunanistan’da ateşe verilmesi seremonisi bu hafta seyircisiz bir şekilde yapıldı.

ABD’de de bazı olimpiyat elemeleri iptal edildi.