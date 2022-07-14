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Japonya Başbakanı, Abe’nin ölümünden polisi sorumlu tuttu

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Japonya Başbakanı Fumio Kishida, suikasta kurban giden Eski Başbakan Shinzo Abe'nin ölümünden polisi sorumlu tutarak, "Güvenlik önlemleriyle ilgili sorunlar olduğunu düşünüyorum" dedi.
Japonya Başbakanı, Abe’nin ölümünden polisi sorumlu tuttu

Eski Japonya Başbakanı Shinzo Abe’nin seçim konuşması yaptığı Nara şehrinde silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmesinin yankıları sürüyor. Japonya Başbakanı Fumio Kishida suikasta dair yaptığı açıklamada, “Güvenlik önlemleriyle ilgili sorunlar olduğunu düşünüyorum” dedi.

Kishida, Ulusal Kamu Güvenliği Kurulu ve Ulusal Polis Teşkilatı’ndaki yetkililerin neyin yanlış gittiğini araştırdığını ve alınabilecek önlemleri rapor edeceklerini söyleyerek, “Onları diğer ülkelerdeki örnekleri incelerken, kapsamlı bir inceleme yapmaya ve düzeltilmesi gerekenleri düzeltmeye çağırıyorum” şeklinde konuştu.

Kishida ayrıca, Abe için resmi cenaze töreni düzenleneceğini açıklayarak, “Japonya, Eski Başbakan Abe’nin anısına resmi cenaze töreni düzenleyerek şiddete boyun eğmeme ve demokrasiyi kararlılıkla savunma kararlılığını gösterecek. Japonya ayrıca dünyaya, gücünü sürdürme ve geleceğe giden yolu açma kararlılığını gösterecek” dedi.

ANNESİNİN İFLASI NEDENİYLE KİN BESLEDİĞİ ORTAYA ÇIKMIŞTI

Ülkenin en uzun süre görevde kalan başbakanı unvanını elinde bulunduran Eski Japonya Başbakanı Shinzo Abe, geçtiğimiz Cuma günü seçim konuşması yaptığı Nara şehrinde el yapımı silahla saldırıya uğramıştı. Eski bir Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) personeli olan zanlı Yamagami’nin, annesinin mali çöküşünden sorumlu tuttuğu bir dini gruba olan yakınlığı nedeniyle Abe’ye saldırı gerçekleştirdiğini söylediği ortaya çıkmıştı.

Annesinin söz konusu dini gruba yüksek miktarda bağışlar yaparak ailesini ekonomik felakete sürüklediğini söyleyen saldırgan ayrıca, Abe’nin eski başbakan olan dedesinin söz konusu grubu Japonya’ya ilk getiren kişi olduğunu iddia ederek bu nedenle Abe’ye kin beslediğini itiraf etmişti.

DİNİ GRUPTAN AÇIKLAMA GELMİŞTİ

İddialara konu olan Dünya Barışı ve Birleşmesi için Aile Federasyonu’ndan (Birleşme Kilisesi) yapılan açıklamada ise saldırganın annesinin, grubun takipçisi olduğu doğrulanmıştı. Buna rağmen, insanların kendi istekleriyle bağış yaptıkları ve bağış miktarlarına kendileri karar verdikleri kaydedilirken, Abe’nin ise daha önce bir grup etkinliğine “organizasyonun barışı teşvik etme amaçlı faaliyetlerine övgü niteliğinde” bir mesaj gönderdiği belirtilmişti. Ayrıca Abe’nin grubun bir üyesi ya da danışmanı olmadığı vurgulanmıştı.

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