  • BIST 5.092,88
  • Altın 1246.689
  • Dolar 19.3433
  • Euro 21.2623
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKAEkonomik örgütler, sendikalar ve sivil toplum örgütleri toplanıyor.. Gündem Enerji!

Japonya Başbakanı Kişida’nın ziyaretinde korkutan patlama

» »
Japonya Başbakanı Kişida Fumio'nun ülkenin güneydoğusundaki Wakayama eyaletine ziyaretinde yaşanan patlama büyük korku yarattı. Ülkenin eski Başbakanı Şinzo Abe geçen temmuzda suikast sonucu hayatını kaybetmişti.
Japonya Başbakanı Kişida’nın ziyaretinde korkutan patlama

Japonya Başbakanı Kişida, yerel meclis ara seçim kampanyası için gittiği Wakayama’da, iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) adayının faaliyetine katıldı.

Kişida, LDP adayıyla, yerel saatle 11.30 sularında bölgede bulunan Saikazaki Balıkçı Limanı yakınlarında bir araya gelerek, kampanya sürecini görüştü. Japon Başbakan’ın yapacağı konuşmadan hemen önce, bulunduğu noktada patlama sesi duyuldu.

Şüpheli bir kişi güvenlik görevlileri tarafından yakalandı.

Kişida’nın olay yerinden yara almadan bölgeden tahliye edildiği bildirildi.

Yerel medya, patlama sesinin, Kişida’nın bulunduğu noktaya fırlatılan boru benzeri ve duman çıkaran bir çeşit sis bombası olabileceğini aktardı.

Ülkenin eski Başbakanı Şinzo Abe’nin geçen temmuzda suikast sonucu hayatını kaybetmesi şok etkisi yaratmıştı. Suikastta iktidardaki LDP’nin Moon Tarikatı’yla bağlantısının rol oynadığı ortaya çıkmış, Başbakan Kişida partisinin tarikatla bağını keseceği sözünü vermişti.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tayvan: Ada çevresinde Çin’e ait 35 hava aracı ve 8 gemi tespit edildi12 Nisan 2023 Çarşamba 18:15
  • Ukrayna Parlamentosu’ndan NATO çağrısı11 Nisan 2023 Salı 14:15
  • Çin ile ABD arasında savaş gemisi gerginliği11 Nisan 2023 Salı 12:59
  • Tayvan- Çin gerilimi sürüyor: 91 askeri hava aracı ve 12 savaş gemisi tespit edildi11 Nisan 2023 Salı 11:48
  • Kremlin: Fransa, Ukrayna meselesinde arabulucu olamaz10 Nisan 2023 Pazartesi 16:20
  • İki ülke arasında savaş tamtamları: 70 askeri hava aracı, 11 savaş gemisi görüldü10 Nisan 2023 Pazartesi 11:17
  • 10 bin Ukraynalı askerin eğitimine İngiltere’de devam ediliyor09 Nisan 2023 Pazar 17:46
  • Japonya’dan Ukrayna’ya 7,6 milyar dolarlık yardım sözü07 Nisan 2023 Cuma 13:47
  • Rusya’dan NATO’ya gözdağı06 Nisan 2023 Perşembe 21:50
  • Rusya’da Ukrayna uçağı düştü! Pilot gözaltında…06 Nisan 2023 Perşembe 11:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti