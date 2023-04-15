Japonya Başbakanı Kişida’nın ziyaretinde korkutan patlama

Japonya Başbakanı Kişida, yerel meclis ara seçim kampanyası için gittiği Wakayama’da, iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) adayının faaliyetine katıldı.
Kişida, LDP adayıyla, yerel saatle 11.30 sularında bölgede bulunan Saikazaki Balıkçı Limanı yakınlarında bir araya gelerek, kampanya sürecini görüştü. Japon Başbakan’ın yapacağı konuşmadan hemen önce, bulunduğu noktada patlama sesi duyuldu.
Kişida’nın olay yerinden yara almadan bölgeden tahliye edildiği bildirildi.
Yerel medya, patlama sesinin, Kişida’nın bulunduğu noktaya fırlatılan boru benzeri ve duman çıkaran bir çeşit sis bombası olabileceğini aktardı.
Ülkenin eski Başbakanı Şinzo Abe’nin geçen temmuzda suikast sonucu hayatını kaybetmesi şok etkisi yaratmıştı. Suikastta iktidardaki LDP’nin Moon Tarikatı’yla bağlantısının rol oynadığı ortaya çıkmış, Başbakan Kişida partisinin tarikatla bağını keseceği sözünü vermişti.
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