Japonya çevre bakanı erkeklere örnek olmak için ‘babalık iznine’ ayrılacak

Japonya Çevre Bakanı Şinjiro Koizumi, çalışan babalara örnek olmak amacıyla ‘babalık iznine’ ayrılacağını duyurdu.
Eski başbakan Juniçiro Koizumi’nin 38 yaşındaki oğlu, çocuğunun doğumundan sonraki üç aylık sürede iki haftalık babalık izni kullanacak.
Doğumun getireceği yükü eşine yıkmak istemediğini belirten Koizumi, evde daha fazla sorumluluk üstlenmek istediğini ve toplumun çocuk bakımı konusundaki tutumunun değişmesi gerektiğini ifade etti.
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