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Japonya’ da Binlerce Kişi, ABD Üssü Nedeniyle Hükümete Dava Açtı

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Japonya’nın Okinawa adasındaki ABD hava üssünün aşırı gürültüye neden olduğundan şikayet eden yaklaşık 35 bin bölge sakini, Japonya hükümetine tazminat davası açtı.
Japonya’ da Binlerce Kişi, ABD Üssü Nedeniyle Hükümete Dava Açtı

Japonya’nın Okinawa adasında bulunan ABD askeri üssü, bölge sakinleriyle hükümeti karşı karşıya getirdi. Kadena Hava Üssü çevresinde yaşayan yaklaşık 35 bin kişi, uçakların aşırı gürültüye neden olduğu gerekçesiyle üssü ABD’ye sağlayan Japonya hükümetine karşı tazminat davası açtı.

Naha Bölge Mahkemesi’ne verilen dava dilekçesinde gece geç ve sabah erken saatlerdeki uçuşların durdurulması talep edildi. Gürültünün hayat kalitelerini olumsuz etkilediğini dile getiren davacılar, her bir sakin için aylık yaklaşık 475 dolar tazminat talep etti.

İLK DAVA DEĞİL

Japonya'nın Okinawa adasında bulunan Kadena Hava Üssü 1982’den bu yana 3 kez bölge sakinleri tarafından benzer gerekçelerle yargıya taşınmıştı. Mahkeme tüm davalarda hükümetin davacılara tazminat ödemesine hükmederken, uçuş yasağı talepleri ise reddedilmişti.

Son davanın, davacı sayısı nedeniyle şimdiye kadar benzer şikayetlerle açılan davalar arasında en kapsamlısı olduğu belirtiliyor.

Japonya hükümeti ile Okinawa sakinlerini sık sık karşı karşıya getiren adadaki ABD üslerinin varlığı, gürültü, uçak kazaları ve güvenlik kaygısı gibi sorunlardan şikayet eden Okinawa halkının protestolarına neden oluyor.

Bazı bölge sakinleri adanın tamamen üslerden arındırılmasını isterken, bir kısım Okinawalı ise üslerin şehir merkezlerine uzak bölgelere taşınmasını talep ediyor.

Okinawa’da ABD’ye ait 32 üs bulunuyor.

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