Japonya, Fukuşima Nükleer Santrali’nin Yakınında UFO Laboratuvarı Açtı

Japonya, Fukuşima nükleer felaketinin yaşandığı bölgenin yakınında UFO laboratuvarı açtı. Laboratuvarda, son 17 yılda bölgede meydana gelen tanımlanamayan 144 hava olayı incelenecek.

Japonya, tanımlamayan hava olaylarını incelemek için Fukushima Nükleer Santrali yakınlarında bir araştırma laboratuvarı açtığını duyurdu.

Araştırma merkezinin yöneticiliğini ise Mu occult dergisinin baş editörü 51 yaşındaki Takeharu Mikami üstlendi.

"UFOLARININ KİMLİKLERİNİN TEMELİNE İNMAK İSTİYORUM"

Mikami, "Şimdiye kadar, UFO'lar keşfedilmiş olsa bile, bilgiler yalnızca bireysel düzeyde paylaşıldı. Umarım araştırma laboratuvarı bilgi almak için bir üs görevi görür ve yeni keşifler yapar. Kimliklerinin temeline inmek istiyorum” dedi.

Yeni laboratuvar, Fukushima eyaletindeki Fukushima Daiichi Nükleer Santrali'nden (Fukushima-1) sadece birkaç kilometre uzaklıkta bulunuyor. UFO laboratuvarı, kendisini 'UFO'ların memleketi' olarak adlandırılan bölgenin yakınında meydana gelen bir dizi olayı inceleyecek.

1970'lerde, görgü tanıkları Senganmori Dağı yakınında ışık yayan koni şeklinde bir nesne gördüklerini iddia etti. Mikami, bölge sakinlerinden görüntüleri laboratuvarla paylaşmalarını istedi.

ABD'NİN RAPORUNDAN BİR GÜN ÖNCE AÇILDI

Bununla birilikte, Japonya’nın hamlesi ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü, UFO olarak da bilinen tanımlanamayan hava olaylarına (UAP) ilişkin raporunu yayımlamasının hemen ardından geldi. Laboratuvar, Pentagon'un tanımlanamayan hava olaylarıyla ilgili 9 sayfalık raporunu yayınlamasından bir gün önce, 24 Haziran'da açıldı.

TEK BİR AÇIKLAMASI YOK

Raporda, 2004 ve 2021 yılları arasında gözlemlenen 144 hava olayının inceleneceğini belirtildi. Raporda, tanımlanamayan hava olaylarının tek bir açıklamasının olmadığına vurgu yapıldı.

FUKUŞİMA NÜKLEER FACİASI HAKKINDA

Japonya’nın Okuma bölgesinin başkenti Fukuşima’da 11 Mart 2011'de dünyanın gördüğü en büyük nükleer facialardan biri meydana geldi.