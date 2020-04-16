Japonya genelide olağanüstü hal ilan edildi

Japonya'da yeni tip Koronavirüs salgınının yayılmasını durdurmak amacıyla tüm ülkede olağanüstü hal ilan edildi.

Japonya Başbakanı Şinzo Abe, 'Altın Hafta' tatil döneminde seyahat trafiğinin az olması için olağanüstü halin 6 Mayıs'a kadar süreceğini belirtti.

Japonya'nın daha önce 47 bölgesinin 7'sinde OHAL ilan edilmişti.

Asya ülkesinde şu ana kadar 8 bin 626 yeni tip Koronavirüs vakası tespit edildi ve 178 kişi hayatını kaybetti.