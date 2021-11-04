Japonya, güneş enerjisi sayesinde Kenyalı öğrencilerin eğitim hayatını aydınlatıyor

Sıfır karbon emisyonu hedefi kapsamında, Japonya'nın karbon emisyonlarını azaltmanın genellikle zor olduğu gelişmekte olan ülkelerde düşük karbonlu teknolojileri nasıl desteklediğini görmek için euronews Afrika ülkesi Kenya'ya gitti.

Sıfır karbon emisyonu hedefi kapsamında, Japonya'nın karbon emisyonlarını azaltmanın genellikle zor olduğu gelişmekte olan ülkelerde düşük karbonlu teknolojileri nasıl desteklediğini görmek için euronews Afrika ülkesi Kenya'ya gitti.

Her yıl havzalarından 250 bin ton tuz çıkaran Kenya, Doğu Afrika'nın önde gelen tuz üreticilerinden biri. Kenya merkezli şirketler, Japonya ile yaptıkları işbirliği sayesinde karbon ayak izlerini yüzde 25 oranında azaltmayı başardı.

Bu şirketlerden biri olan Krystalline Salt, Kenya'nın en büyük endüstriyel güneş enerjili sistemlerinden biriyle çalışıyor. Japonya tarafından finanse edilen bu güneş enerjisi santrali, yılda 1,6 gigawattsaat temiz elektrik sağlıyor. Bu da şirketin yerel ağ tedarikindeki istikrarsızlığın üstesinden gelmesini mümkün kılıyor.

Elektrik kesintilerine, ekolojik çözüm

Şirketin en büyük sorununun enerji istikrarsızlığı olduğunu vurgulayan Krystalline Salt'un Genel Müdürü Dinesh Shikotra, "Günde beşe kadar elektrik kesintisi yaşayabiliyoruz, bu da üretimimizi aksatıyor. Sonuç olarak talebi karşılayamıyoruz". dedi

Şebekenin istikrarsızlığı, şirketi güneş enerjisi santralinin inşa edildiği 2016 yılına kadar kirletici ve pahalı jeneratörlere yatırım yapmaya zorluyordu.

Ancak Shikotra, Japonya'nın sayesinde bu sorunun üstesinden gelmeyi başardıklarını belirtti:

"Güneş enerjisinden yararlanmak aslında bizim hayalimizdi. Kenya ve Japon Hükümeti ile Ortak Kredi Mekanizması konusunda yapılan anlaşmayı öğrendik. Onlarla yakın işbirliği içinde çalışarak, bu muhteşem güneş santralini buraya kurmak için hibe almayı başardık”

Şirketin üretim kapasitesi arttı

Japonya ile diğer 17 gelişmekte olan ülke arasındaki ikili bir işbirliği olan Ortak Kredi Mekanizması, Paris Anlaşması'nın 6. Maddesi kapsamında 2013 yılında başlatılan bir karbon piyasası mekanizması. Japonya'nın dünya çapında sıfır karbon emisyonu kolaylaştıran teknolojileri ve kaynakları paylaşmasını sağlıyor.

Krystalline Salt güneş enerjisi santrali, şirketin üretim kapasitesini artırmasını ve elektrik faturasından tasarruf etmesini sağladı. Bu tasarrufların bir kısmı, öğrencilere burs verme gibi sosyal faaliyetlere yatırıldı.

Shikotra, güneş enerjisinin faydaları hakkında şöyle konuştu: "2016 yılında bu santralin kurulmasından bu yana yaklaşık 5 bin ton karbon emisyonu tasarrufu sağladık. Buradaki yerel halkın istihdamı için daha fazla iş imkanı sağladık ve bu gerçekten bizim için olumlu bir büyüme oldu."

Panasonic'in 'Geleceği Aydınlatın' projesi Kenyalı öğrencilerin eğitim hayatını aydınlattı

Japonya'nın temiz enerji konusundaki uzmanlığının insanların hayatlarını değiştirdiği başka bir projeyi keşfetmek için Masai bölgesine gidiyoruz.

Japon teknoloji devi Panasonic'in "Geleceği Aydınlatın" projesinin bir parçası olan David, elektrik şebekesinden uzak bir köyde yaşıyor. Akşamları ders çalışmak için özel Güneş enerjili fener kullanıyor.

Bu proje sayesinde hayatının değiştiğini ifade eden David, "Odun ve gaz lambası kullandığımızda dumandan dolayı ders çalışmak çok zordu. Bu fenerleri aldığımızda notlarım yükseldi çünkü daha iyi çalışabiliyorum." ifadelerini kullandı.

İlkimati okulunda 350 ilkokul öğrencisinin her birine birer güneş enerjili fener verildi. Amaç, okul terklerini azaltmak ve akademik performansı artırmak.

Okula kayıtlarında bir artış oldu, ancak bu projenin somut etkilerinden biri de performans ve devamsızlıkta iyileşme. akşamları ödevlerini yapamayan öğrenciler, okulda cezanlandırılacaklarını düşünerek okula gelmekten vazgeçiyordu.

Ayrıca proje kapsamında okul güneş panelleri ile donatıldı ve ders sayısı artırıldı. Akşam derslerine katılan öğretmen Purity Koikai, "Önceden elektriğimiz yoktu. Ancak elektrik getirildikten sonra akşam derslerine başlayabildik. Artık her akşam derse gelen öğrencilerimiz var." dedi.

Euronews