Japonya, Güney Kore'nin kontrolündeki adalarda planlanan araştırmaya tepkili

Japon hükümeti, Güney Kore'nin kontrolündeki Dokdo/Takeşima adalarında planladığı araştırma faaliyetini "kabul edilemez" olarak niteledi.

Kabine Baş Sekreteri Matsuno Hirokazu, düzenlediği basın toplantısında, adalar bölgesinde planladığı araştırma faaliyetine karşı Güney Kore hükümetine diplomatik protesto verildiğini söyledi.

"Oldukça talihsiz" şeklinde nitelediği planın "kabul edilemez" olduğunu kaydeden Matsuno, adaların "tarihi gerçekler ve uluslararası hukuk ışığında Japonya'ya ait olduğunu" duyurdu.

Matsuno, söz konusu planlamaya tepkilerinin Seul hükümeti ile Güney Kore'de seçilmiş Başkan Yoon Suk Yeol'un Tokyo'da bulunan delegasyonuna da iletildiğini aktardı.

Adalar

Güney Kore'nin "Dokdo", Japonların ise "Takeşima" olarak adlandırdığı bölge, uzun zamandır iki ülke arasında egemenlik tartışmalarına konu oluyor.

Japonya, Şimane eyaletinin kuzeybatısına doğru uzanan adacıkları, Ocak 1905'teki kabine kararıyla bu eyaletin yetki alanına bağlamıştı.

Güney Kore, kontrolü altında tuttuğu toplam alanı 0,2 kilometrekarelik toprak parçalarına 1954'ten beri güvenlik personeli konuşlandırıyor.