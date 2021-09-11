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Japonya hastanelerde yatak kapasitesini artırmanın yollarını arıyor

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Japonya'da yerel idareler, artan koronavirüs vakaları sonrası hastanelerde azalan yatak kapasitelerini artırma çözümleri arıyor.
Japonya hastanelerde yatak kapasitesini artırmanın yollarını arıyor

Japonya'da yerel idareler, artan koronavirüs vakaları sonrası hastanelerde azalan yatak kapasitelerini artırma çözümleri arıyor. En az 25 eyalette COVID-19 hastalarına barınma ve tedavi imkanı sağlayacak geçici merkezler kuruldu.

Japonya Sağlık Çalışma ve Refah Bakanlığının hastanelerin azalan yatak kapasitelerine karşı, yerel bazda geçici tedavi merkezleri kurma çağrısı belediyeleri harekete geçirdi.

Kyodo ajansının araştırmasına göre yerel yönetimler, bölgelerindeki yatak kapasitelerini artırmak için çeşitli formüllere başvuruyor.

En az 25 eyalette geçici merkez

Araştırmaya göre başkent Tokyo dahil, 47 eyaletin en az 25'inde COVID-19 hastalarına barınma ve tedavi imkanı sağlayacak geçici merkezler kuruldu.

21 eyalet yönetiminin ise geçici tedavi merkezleri kurmayı planladığı, bu sayede yatak kapasiteleri azalan hastanelere destek olacağı belirtildi.

Araştırmada verilen örneklere göre Fukui eyaletinde bir spor salonu geçici hastaneye dönüştürülürken Ehime eyaletinde ise COVID-19 hastaları anlaşılan otellerde tedaviye alındı.

2 bin 125 yoğun bakımda tedavi altında

Japonya’da ise COVID-19 vaka sayısı 1 milyon 625 bin 684’e, virüse bağlı can kaybı sayısı 16 bin 721’e yükseldi.

Ülke genelinde 2 bin 125 kişi yoğun bakım servislerinde COVID-19 tedavisi görüyor.

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