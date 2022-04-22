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Japonya havaalanlarındaki 'istilacı kaplumbağalara' savaş açtı

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Japonya'da "istilacı tür" kaplumbağaların uçak pistlerine sızmasını önlemek amacıyla pist kenarlarındaki bekletme havuzlarına kapan kuruldu.
Japonya havaalanlarındaki 'istilacı kaplumbağalara' savaş açtı

Japonya'da "istilacı tür" kaplumbağaların uçak pistlerine sızmasını önlemek amacıyla pist kenarlarındaki bekletme havuzlarına kapan kuruldu.

Tokyo metropolündeki Narita Uluslararası Havalimanı, piste girerek uçak seferlerini olumsuz etkileyen kaplumbağalara karşı önlem arıyor.

Havalimanı yetkilileri, önlem amacıyla bir metrekarelik yüzen kapanları pistlerin yanındaki bekletme havuzlarına yerleştirdi.

Kapanlar, su yüzeyine çıkması ve kapanın üzerine tırmanması halinde, sürüngen hayvanın meylini bozarak bünyesindeki ağa düşecek şekilde tasarlandı.

Bu sayede havalimanı bünyesinde 4 kilometre uzunluğundaki uçak pistlerinde gerçekleştirilen kalkış faaliyetlerinin güvenlik şekilde sürdürülmesi hedefleniyor.

Bakım Departmanından Şirai Satoşi, "istilacı tür" olarak tanınan kaplumbağa cinsinin "yüzlercesinin bölgeye yayıldığını" belirterek, etkili önlem almaya çabaladıklarını söyledi.

İstilacı tür kaplumbağalara karşı gelecek aylarda kafes kapanların da yerleştirileceği bildirildi.

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