Japonya hükümet portalına siber saldırı düzenlendi

Japonya hükümetinin internet portalına siber saldırı gerçekleştirildi. Saldırıyı Rus yanlısı bir hacker grubu üstlendi.

Japonya Ulusal Kriz Önleme ve Güvenlik Stratejisi Merkezi’nden yapılan açıklamada, hükümete bağlı web sitelerinin, “DDoS saldırısı” olarak bilinen saldırıya maruz kaldığı bilgisi yer aldı.

Japonya İçişleri ve İletişim Bakanlığı da eLTAX adlı vergi portalına erişimin geçici olarak engellendiğini doğruladı.

Saldırıyı Killnet grubu üstlendi

Rus yanlısı hacker grubu Killnet ise, Telegram adlı uygulamada Japonya’nın çevrim içi kamu hizmetlerini ve elektronik vergi sistemini hedef aldığını duyuran bir mesaj yayımladı.