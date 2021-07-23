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Japonya İmparatoru Naruhito'dan 'Kovid-19 önlemleri altında olimpiyat düzenlemek kolay değil' mesajı

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Tokyo'da bulunan İmparatorluk Sarayında Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach'ı kabul eden Naruhito, Kovid-19 önlemlerine vurgu yaptı.
Japonya İmparatoru Naruhito'dan 'Kovid-19 önlemleri altında olimpiyat düzenlemek kolay değil' mesajı

Tokyo'da bulunan İmparatorluk Sarayında Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach'ı kabul eden Naruhito, Kovid-19 önlemlerine vurgu yaptı.

IOC'nin çabalarına "saygı duyduğunu" kaydeden Naruhito, "Tam kapsamlı anti-virüs tedbirlerini tatbik ederken turnuvayı organize edebilmek kolay değil." dedi.

Bach da turnuva kapsamında Japon halkının sağlığının korunması için maksimum çaba gösterileceği sözünü verdi.

Kovid-19'a karşı olağanüstü halin uygulandığı başkentteki Ulusal Stadyum'da düzenlenecek açılış törenine Naruhito'nun şeref konuğu olarak katılması bekleniyor.

Salgın tedbirleri kapsamında Japonya içinden ve dışından seyirci alınmayacak turnuva, 8 Ağustos'a kadar sürecek.

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