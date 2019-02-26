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Japonya: KDHC'ye uygulanan yaptırımları ABD kaldırsa da sürdüreceğiz

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Japonya hükümeti, KDHC'ye uygulanan yaptırımları, ABD sona erdirme kararı alsa bile devam ettireceğini duyurdu.
Japonya: KDHC'ye uygulanan yaptırımları ABD kaldırsa da sürdüreceğiz

ABD ile Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti arasındaki görüşmeler öncesi, Japon hükümeti, KDHC'ye uygulanan yaptırımları ABD'den bağımsız olarak sürdüreceğini açıkladı.

Mainichi Shimbun gazetesinin Japon hükümetinden kaynaklarına göre, Japonya konuyla ilgili olarak ABD'yi bilgilendirdi.

Habere göre Japon yetkililer ABD'ye KDHC'yle ekonomik işbirliği ve ülkeye "insani yardım" için "çok erken" olduğunu söyledi.

Japonya'nın yaptırım konusunu müzakereler boyunca elde tutulması gereken bir müzakere aracı olarak gördüğü belirtiliyor.

KDHC ile görüşmeleri takip eden Japonya'nın, ABD ile KDHC arasındaki ilişkilerin "normalleşmesi" konusunda çekinceleri olduğu biliniyor.

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